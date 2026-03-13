Restos de dron impactan importante edificio financiero en Dubái, EAU | VIDEO

Restos de un dron iraní interceptado por las fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos impactaron contra un edificio en el distrito financiero de Dubái, una de las ciudades más pobladas del país, y provocaron una fuerte explosión, si bien por estos hechos no se registraron personas heridas o fallecidas.

Medios internacionales reportaron que, la mañana de este viernes 13 de marzo, las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos interceptaron un dron con el que Irán intentó atacar el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), uno de los hubs financieros más importantes de la región y del mundo, en el contexto de la guerra entre el país persa y los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Pese a que el objeto volador fue interceptado, restos suyos impactaron contra un edificio en la zona, lo que provocó una fuerte explosión que conmocionó a los pobladores, y fue captada en video.

Testigos reportaron fuertes explosiones y columnas de humo. Asimismo, se reportaron partes de la fachada del edificio dañadas, entre ellas ventanas rotas y revestimientos perforados en una torre.

No se registraron personas heridas o fallecidas por estos hechos.

🇦🇪 | Un ataque con drones iraníes impactó hoy mismo contra un edificio del Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC). pic.twitter.com/BfSlAIUKoq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 13, 2026

Ataques similares en el DIFC y áreas cercanas se registraron desde días antes esta semana. El jueves 12 de marzo, un día antes del incidente, se registró el sobrevuelo de un dron cerca de la zona, que cayó horas después sobre un área residencial ubicada en sus alrededores. El mismo día, restos de un dron interceptado cayeron junto a una torre cercana a una estación del metro, lo que provocó alarma entre pobladores.

Desde el miércoles 11 de marzo, Irán había lanzado advertencias de que atacaría bancos e instituciones financieras vinculadas a Estados Unidos o Israel en Medio Oriente, después de que un banco en Teherán fuera alcanzado por un ataque aéreo.

En respuesta, empresas internacionales comenzaron a evacuar o cerrar oficinas en DIFC. Entre las compañías que cerraron oficinas o pidieron a sus empleados abandonar el área se encuentran Citi, Deloitte y PwC.

En tanto, las autoridades de Dubái han reforzado los controles de seguridad, al tiempo que han instado a la población a no tomar fotografías ni compartir imágenes de los ataques.

La intercepción del dron de este viernes y la amenaza por más ataques en centros financieros de Medio Oriente ocurre en el contexto de un intercambio de ataques entre Irán e Israel, este último con apoyo de Estados Unidos.

Los ataques han dejado más de dos mil muertos en la región. En los Emiratos Árabes Unidos, han sido seis los decesos y 130 los heridos.

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