Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, está ‘herido’ y probablemente ‘desfigurado’, según EU

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU (izq.) anuncia que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei (der.), está gravemente "herido".

Motjaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, está gravemente “herido” y probablemente “desfigurado” según informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En conferencia de prensa, Hegseth recordó que Motjaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Jamenei, no ha aparecido públicamente desde que fue elegido, y que la única comunicación que se tiene de él es un mensaje escrito que calificó como “débil”.

Sabemos que el nuevo supuesto líder supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó una declaración. Una débil, en realidad, pero no hubo voz ni video. Fue una declaración escrita Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos



El miércoles, la agencia Reuters habló con un funcionario iraní, quien aseguró que Motjaba Jamenei había sufrido heridas leves, pero seguía operando. Lo anterior después de que la prensa estatal lo describiera como herido, resultado de los continuos intercambios de ataques entre Irán e Israel junto con EU.

Motjaba Jamenei, elegido nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre en el ataque del pasado 28 de febrero, dio su primer mensaje a la nación el jueves, en donde prometió seguir luchando contra quienes han emprendido una guerra en su contra.

Según declaraciones recogidas por Associated Press, Jamenei prometió mantener la lucha, provocar más dolor a los países árabes del golfo Pérsico y abrir “otros frentes” en el conflicto actual.

