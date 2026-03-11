Turismo en Medio Oriente tiene pérdidas de 600 millones de dólares por guerra entre EU e Irán: WTTC

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán deja pérdidas de alrededor de 600 millones de dólares al día para el sector de viajes y turismo en Medio Oriente, debido a la interrupción de vuelos y problemas de conectividad, indicó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

“El análisis del WTTC se basa en su pronóstico previo al conflicto para 2026 en Medio Oriente, que proyectaba 207 mil millones de dólares en gasto de visitantes internacionales en la región durante este año. Cualquier interrupción en los flujos de viaje se traduce rápidamente en un impacto económico sustancial en todo el ecosistema”, agregó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, en un comunicado.

Sostuvo que las interrupciones en los vuelos, los problemas de conectividad y la confianza de los viajeros han provocado una baja demanda turística, y resaltó que la región de Medio Oriente contribuye con el 5.0 por ciento de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14 por ciento del tráfico internacional aéreo.

Además, los principales “centros regionales de aviación” como Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin reciben alrededor de 526 mil pasajeros diarios conjuntamente, pero en los últimos días han tenido cierre e interrupciones operativas por la extensión del conflicto bélico, “lo que afecta significativamente la conectividad regional y global”.

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC. ı Foto: X, @GGuevaraM

Guevara destacó que pese a la situación que atraviesa la región, el sector de viajes y turismo es resiliente, “el impacto del gasto de los visitantes internacionales en todo Medio Oriente es significativo y promedia alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses al día”; no obstante, la historia ha demostrado que la recuperación puede ser rápida y ser más ágil cuando los gobiernos apoyan a los viajeros a través de la asistencia hotelera o la repatriación.

“Nuestro análisis de crisis anteriores demuestra que los incidentes relacionados con la seguridad suelen registrar los tiempos de recuperación turística más rápidos, en algunos casos tan pronto como en dos meses, cuando los gobiernos y la industria trabajan juntos para restablecer la confianza de los viajeros. El WTTC reconoce a los gobiernos que han trabajado incansablemente en los últimos días para apoyar los esfuerzos de recuperación”, añadió.

Asimismo, el WTTC dijo que mantendrá el monitoreo de la situación en la región, a nombre de todos sus miembros del sector privado y aseguró que hay comunicación con los gobiernos para que se garantice la seguridad de los viajeros y la resiliencia del sector.

Ataques aéreos israelíes en Dahiyeh, suburbio al sur de Beirut, el 3 de marzo. ı Foto: AP

