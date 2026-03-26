Nestlé se sube a la máxima fiesta del futbol y conquista la mesa mexicana

Entre las marcas más destacadas de Nestlé se encuentra Carlos V y Nescafé.

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse a mediados de este año, Nestlé despliega una estrategia que trasciende la publicidad con el único propósito de instalarse en el corazón de los hogares mexicanos: la mesa.

Con presencia en 99.6 por ciento de las casas del país y más de 95 años de operación, la firma busca colocar el mayor evento deportivo del planeta como un catalizador de consumo, convivencia y arraigo cultural.

El Mundial no sólo moviliza audiencias, también redefine hábitos. En México, ocho de cada diez hogares planea seguir los partidos, de acuerdo con la firma de investigación Toluna Omnibus, lo que confirma su peso como fenómeno social.

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El Dato: Nestlé comercializa más de 80 marcas reconocidas en México, abarcando una amplia gama de productos en más de 10 categorías principales.

A ello se suma un impacto económico tangible, ya que el gasto de los consumidores podría incrementarse hasta 48 por ciento durante los encuentros de la Selección Mexicana, en un torneo que, además, será el más largo de la historia con 38 días de actividad continua.

Bajo este contexto, la empresa ha diseñado una estrategia integral para acompañar cada momento del ritual futbolero: desde la preparación de alimentos hasta la sobremesa posterior al partido.

El objetivo es claro: insertarse en los espacios donde realmente ocurre la experiencia del aficionado, particularmente en el hogar, donde se concentra la mayor audiencia.

99.6 por ciento de los hogares consume productos Nestlé

Para ello, Nestlé activará marcas clave como Nescafé®, Nesquik®, Maggi®, Carlos V®, Purina® y Pro Plan®, cada una con un rol definido: aportar energía, facilitar la preparación de platillos, acompañar los antojos y hasta integrar a las mascotas en la dinámica familiar.

El movimiento no es aislado. El año pasado, Maggi®, consolidó una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Futbol y la Liga BBVA MX, convirtiéndose en patrocinador oficial de la Selección Nacional hasta 2026.

Esta apuesta de la compañía representa la mayor inversión en comunicación de la marca en el país y garantiza presencia en estadios, activaciones y experiencias para la afición.

48% es el incremento previsto en el gasto de los consumidores

La lógica es contundente en México, la mayoría de los partidos del Tricolor se consumen desde casa, lo que convierte al hogar en el principal punto de contacto entre marcas y consumidores.

En ese entorno, la convivencia, la comida y el entretenimiento se fusionan para crear una sola experiencia para los millones de consumidores mexicanos.

Además, es importante recordar que el futbol ofrece una ventaja competitiva clara, pues algunos estudios de mercado señalan que los consumidores desarrollan mayor afinidad hacia las marcas vinculadas al deporte, lo que permite elevar su penetración y su preferencia durante eventos de alta exposición.

38 días de actividad continua tendrá el Mundial

En este escenario, Nestlé no busca sólo visibilidad, sino relevancia cultural. Su estrategia apunta a fortalecer la frecuencia de consumo y consolidar su papel como un facilitador de momentos compartidos, en línea con valores de convivencia, disfrute y “buena vida”.

Así, mientras las selecciones se preparan para disputar el torneo, la compañía juega su propio partido, el cual busca solamente ganar presencia en cada uno de los hogares mexicanos.

Porque, en el Mundial, el verdadero punto de encuentro no está solamente en las canchas de cada uno de los partidos, sino alrededor de la mesa.