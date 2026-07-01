Óscar Levín Coppel: una trayectoria al servicio institucional

Óscar Levín Coppel, economista y servidor público con más de cuatro décadas en instituciones hacendarias, financieras y políticas del país, falleció este martes, tras una trayectoria dedicada al diseño de políticas públicas, a la estabilidad del sistema financiero y a la protección del ahorro bancario en México.

Levín Coppel se graduó en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desarrolló gran parte de su carrera en la administración pública federal, donde ocupó responsabilidades relacionadas con la política económica del país, la administración hacendaria; deja un legado en la regulación financiera.

Nació en 1948 en Mazatlán, Sinaloa, y dedicó sus primeros años en el servicio público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se desempeñó como secretario particular y posteriormente como jefe de asesores del titular de la dependencia.

Hacia finales de los años 80 ocupó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, además de fungir como delegado político en Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, cuando la Ciudad de México aún se organizaba bajo el esquema de delegaciones.

Su amplia experiencia y perfil técnico lo llevó también al Poder Legislativo, pues en distintas etapas fue diputado federal y local; no obstante, fue en la Cámara de Diputados donde consolidó una de sus principales aportaciones al debate económico nacional luego de presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público durante la LVIII Legislatura, periodo en el que participó en la discusión de reformas fiscales, presupuestarias y financieras en los primeros años de la alternancia política en México.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Oscar Levín Coppel, economista y político sinaloense.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.



Descanse en paz. pic.twitter.com/soB51dique — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) July 1, 2026

Años después regresó a San Lázaro para integrar nuevamente la Comisión de Hacienda y encabezar el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, desde donde impulsó análisis técnicos sobre el comportamiento de la economía, los ingresos públicos y las finanzas gubernamentales.

Su experiencia en materia financiera se extendió a organismos especializados, por lo que a inicios del nuevo siglo fue nombrado por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, como presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), institución encargada de fortalecer los mecanismos de defensa de los usuarios del sistema financiero y promover una mayor cultura financiera entre la población.

Posteriormente dirigió la Casa de Moneda de México, una de las instituciones más antiguas del país, responsable de la acuñación de monedas y medallas oficiales, y más tarde formó parte de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo fundamental para preservar la estabilidad del sistema bancario y proteger los depósitos de los ahorradores.

A lo largo de su trayectoria, Levín Coppel fue reconocido como un funcionario con amplia experiencia en temas hacendarios y financieros, capaz de combinar el trabajo técnico con la construcción de acuerdos legislativos e institucionales. Su participación en organismos clave del Estado mexicano le permitió contribuir al diseño, análisis y operación de políticas públicas relacionadas con el manejo responsable de las finanzas públicas y la estabilidad del sistema financiero.

Además de su trayectoria en el servicio público, Levín Coppel desarrolló actividades docentes como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, además de impartir la materia Problemas Económicos de México en el Instituto Nacional de la Juventud.

Legado

Los alcances de Levín Coppel fueron amplios; sin embargo, siempre será recordado como el hombre que encabezó el análisis de las primeras iniciativas fiscales del primer gobierno de alternancia, con la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia del país.

Al frente de la Condusef contribuyó a consolidar a la institución en sus primeros años de operación, fortaleciendo los mecanismos de defensa de los usuarios de servicios financieros y promoviendo la cultura financiera, con lo que logró empoderar a miles de mexicanos.

Con su fallecimiento concluye la trayectoria de uno de los economistas y servidores públicos que durante varias décadas transitó por todo el andamiaje financiero del Estado mexicano.

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