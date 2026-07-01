Óscar Levín Coppel: una trayectoria al servicio institucional

Óscar Levín Coppel, economista y servidor público con más de cuatro décadas en instituciones hacendarias, financieras y políticas del país, falleció este martes, tras una trayectoria dedicada al diseño de políticas públicas, a la estabilidad del sistema financiero y a la protección del ahorro bancario en México.
Levín Coppel se graduó en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desarrolló gran parte de su carrera en la administración pública federal, donde ocupó responsabilidades relacionadas con la política económica del país, la administración hacendaria; deja un legado en la regulación financiera.
Nació en 1948 en Mazatlán, Sinaloa, y dedicó sus primeros años en el servicio público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se desempeñó como secretario particular y posteriormente como jefe de asesores del titular de la dependencia.
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Hacia finales de los años 80 ocupó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, además de fungir como delegado político en Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, cuando la Ciudad de México aún se organizaba bajo el esquema de delegaciones.
Su amplia experiencia y perfil técnico lo llevó también al Poder Legislativo, pues en distintas etapas fue diputado federal y local; no obstante, fue en la Cámara de Diputados donde consolidó una de sus principales aportaciones al debate económico nacional luego de presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público durante la LVIII Legislatura, periodo en el que participó en la discusión de reformas fiscales, presupuestarias y financieras en los primeros años de la alternancia política en México.
Años después regresó a San Lázaro para integrar nuevamente la Comisión de Hacienda y encabezar el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, desde donde impulsó análisis técnicos sobre el comportamiento de la economía, los ingresos públicos y las finanzas gubernamentales.
Su experiencia en materia financiera se extendió a organismos especializados, por lo que a inicios del nuevo siglo fue nombrado por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, como presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), institución encargada de fortalecer los mecanismos de defensa de los usuarios del sistema financiero y promover una mayor cultura financiera entre la población.
Posteriormente dirigió la Casa de Moneda de México, una de las instituciones más antiguas del país, responsable de la acuñación de monedas y medallas oficiales, y más tarde formó parte de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo fundamental para preservar la estabilidad del sistema bancario y proteger los depósitos de los ahorradores.
A lo largo de su trayectoria, Levín Coppel fue reconocido como un funcionario con amplia experiencia en temas hacendarios y financieros, capaz de combinar el trabajo técnico con la construcción de acuerdos legislativos e institucionales. Su participación en organismos clave del Estado mexicano le permitió contribuir al diseño, análisis y operación de políticas públicas relacionadas con el manejo responsable de las finanzas públicas y la estabilidad del sistema financiero.
Además de su trayectoria en el servicio público, Levín Coppel desarrolló actividades docentes como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, además de impartir la materia Problemas Económicos de México en el Instituto Nacional de la Juventud.
Legado
- Los alcances de Levín Coppel fueron amplios; sin embargo, siempre será recordado como el hombre que encabezó el análisis de las primeras iniciativas fiscales del primer gobierno de alternancia, con la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia del país.
- Al frente de la Condusef contribuyó a consolidar a la institución en sus primeros años de operación, fortaleciendo los mecanismos de defensa de los usuarios de servicios financieros y promoviendo la cultura financiera, con lo que logró empoderar a miles de mexicanos.
Con su fallecimiento concluye la trayectoria de uno de los economistas y servidores públicos que durante varias décadas transitó por todo el andamiaje financiero del Estado mexicano.
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