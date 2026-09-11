¿Cuántos pisos tenían y cuánto medían las Torres Gemelas?

¿Qué tan altas eran las Torres Gemelas y cómo influyó su tamaño en la magnitud de la tragedia del 11-s?

Algunos lo vieron en la televisión, otros no: el 11 de septiembre de 2001 (9/11 u 11-s) dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, provocando su derrumbe. Las imágenes fueron trágicas: dos de los rascacielos más altos, imponentes e importantes de la Gran Manzana se derrumbaron en segundos, dejando nubes de humo, escombros, fuego y pánico entre los presentes.

El impacto de los dos aviones contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York fue uno de los ataques más mortíferos de la historia reciente de Estados Unidos. La caída de las edificaciones provocó la muerte de miles de personas que estaban dentro, así como de transeúntes, bomberos y elementos de emergencia.

Ataque a las Torres Gemelas ı Foto: larazondemexico

Sin embargo, el gran tamaño de las Torres también provocó una densa nube de humo y escombros que se esparció por kilómetros a la redonda. La exposición a estos contaminantes provocó enfermedades a muchas personas, quienes murieron días, meses o años después. Además, el ataque dejó escombros regados por toda la zona circundante, los cuales requirieron semanas para ser removidos.

Así, el gran tamaño de las Torres fue determinante para la magnitud de la tragedia, pero ¿qué tan altas estaban las Torres Gemelas?

Ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. ı Foto: Reuters

Torres Gemelas derribadas el 9:11: ¿Cuántos pisos tenían y cuánto medían?

El 11 de septiembre de 2001, una célula terrorista vinculada con el grupo al-Qaeda secuestró cuatro aviones, dos de los cuales impactaron contra la Torre Norte y Torre Sur del complejo World Trade Center.

Las imágenes de este ataque son las más recordadas del 11-s, aunque también existen las del impacto del tercer avión contra el Pentágono y el secuestro de la cuarta unidad, que se estrelló en un terreno baldío en Pennsylvania.

Las Torres Gemelas de Nueva York, en 1977. ı Foto: Flickr Mobilus In Mobili

Como se explicó con anterioridad, la altura de las Torres Gemelas contribuyó, tanto a nivel simbólico como a nivel del desastre, con la magnitud del evento. Pero ¿qué tan altas eran las Torres Gemelas?

La Torre Norte (la primera en ser impactada), contaba con 110 pisos de altura y medía mil 368 pies, es decir, aproximadamente 417 metros.

En tanto, la Torre Sur, contaba también con 110 pisos y era un poco más corta, con mil 361 pies, es decir, unos 415 metros.

El One World Trade Center, construido en el lugar donde anteriormente se encontraban las Torres Gemelas. ı Foto: Flickr

Mientras que el complejo original del World Trade Center (compuesto por siete edificios, incluidas las dos Torres) ocupaba 16 acres, es decir, una 6.5 hectáreas.

Un dato interesante es que, cuando fueron inauguradas en 1973, las Torres Gemelas se convirtieron en los edificios más altos del mundo, superando al Empire State Building.

Las dos Torres tenían aproximadamente 10 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas en conjunto, y unas 50 mil personas trabajaban en ellas.

En contraste, el One World Trade Center, construido en 2014 en el sitio del antiguo complejo, tiene 104 pisos y alcanza 541 metros. Es decir, tiene seis pisos menos que la antigua Torre Norte, aunque es aproximadamente 124 metros más alto.

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