EU conmemora 25 años del 11-S, sin Trump en Nueva York

Nueva York recordó este viernes a las casi tres mil víctimas de los atentados del 11 de septiembre con su tradicional ceremonia en la Zona Cero, 25 años después de los ataques, en un acto marcado por la presencia de todos los expresidentes vivos de Estados Unidos, la ausencia de Donald Trump, y el protagonismo de unas familias para las que el tiempo no ha borrado el dolor.

Es el segundo año consecutivo en que Trump conmemora el día en el Pentágono. La última vez que el presidente, originario de Nueva York, realizó la ceremonia de la Zona Cero fue en 2024.

El expresidente George W. Bush, que ocupó el cargo el 11-S, y los expresidentes Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden y el actual vicepresidente, JD Vance, se reunieron para el acto en el Memorial Nacional del 11 de Septiembre de Nueva York. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, secó una lágrima al volver al lugar donde los ataques le quitaron la vida a 658 de sus entonces colegas, entre ellos, su hermano, Gary Lutnick, en la firma de inversión Cantor Fitzgerald. Otros funcionarios gubernamentales participaron en la ceremonia en el Memorial Nacional del Vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania.

El Dato: El 11 de septiembre no es un feriado federal, pero el Congreso estadounidense lo ha designado como Día del Patriotismo y como Día Nacional de Servicio y Recuerdo.

A primera hora, los familiares se congregaron alrededor de las dos fuentes que ocupan el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas para leer los nombres de los fallecidos en los atentados.

Tradicionalmente, no hay discursos políticos en el acto de Nueva York, donde los familiares leyeron todos los nombres de las víctimas y añadieron mensajes personales. Agradecieron a los socorristas y a los militares, invocaron la fe religiosa, apelaron a la unidad nacional y criticaron la relación de EU con Arabia Saudita, a la que reclamaron por su responsabilidad en los atentados. El reino fue la patria de la mayoría de los secuestradores, pero negó cualquier implicación en los ataques.

La ceremonia también estuvo rodeada este año por la polémica por la presencia del demócrata Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán de Nueva York, criticada por figuras como el exalcalde durante los atentados, Rudolph Giuliani, quien la calificó de “ofensiva” alegando que el joven demócrata “no está de acuerdo en que el 11-S fuera un ataque terrorista islámico contra EU”, aunque ambos se dieron la mano en la ceremonia el viernes.

En su mayoría, los familiares hablaron de y con sus seres queridos, algunos de los cuales eran demasiado jóvenes para recordar. Los momentos de silencio coincidieron con las horas en las que los aviones impactaron contra las torres y el Pentágono, se derrumbaron los edificios y cayó el vuelo 93 en Pensilvania.

Además de los momentos de silencio en los momentos clave de la cronología de los ataques, se agregó por primera vez, en la ceremonia de este año, un momento de silencio para honrar a quienes estuvieron expuestos a las nubes de polvo tóxico liberados por el derrumbe de las torres gemelas en llamas y que, desde entonces, han muerto de cáncer y de otras enfermedades. Aún hay preguntas sobre cuántas personas desarrollaron problemas de salud relacionados a ese polvo.

OTRO OBJETIVO. El presidente Donald Trump conmemoró el viernes el 25 aniversario de los atentados del 11-S en una ceremonia en el Pentágono, al recordar las vidas perdidas cuando milicianos de Al Qaeda secuestraron aviones y mataron a casi tres mil personas en tres lugares, alterando la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump y la primera dama, Melania, escucharon mientras se leían en voz alta los nombres de las 184 personas asesinadas ese día en el Pentágono, con el tañido de una campana entre cada uno. En sus declaraciones, el mandatario relató las historias de varias de las víctimas e insistió en que ese momento ha llevado a fortalecer la determinación estadounidense.

Trump inició sus declaraciones al recordar el sentido de unidad estadounidense tras los atentados: “En esos días aterradores después de los ataques, vimos el auténtico espíritu de nuestra nación. Ese día, todos éramos neoyorquinos. Cada uno de nosotros. Todos éramos neoyorquinos. Éramos una familia”.

“El 11 de septiembre nos recordó el terrible poder del odio. Los 25 años transcurridos desde entonces nos han mostrado el poder aún mayor del espíritu estadounidense para resistir y prevalecer, y para ganar”, dijo el presidente.

“Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos opción”, añadió.

Antes, bajo un aguacero al amanecer, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y altos mandos militares, permanecieron afuera y observaron cómo se desplegaba una enorme bandera estadounidense en el edificio impactado por uno de esos aviones hace un cuarto de siglo.

El presidente y su secretario de Defensa buscaron conectar los hechos del 11 de septiembre con la guerra contra Irán. Trump rindió homenaje a los militares “que trabajan ahora mismo para garantizar que el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás tenga un arma nuclear”.

Hegseth aprovechó el momento para sostener que las fuerzas armadas de Estados Unidos habían “devastado al Estado patrocinador del terrorismo más prolífico del mundo” con la guerra contra Irán.

“Nuestros guerreros han combatido a una teocracia islámica que ha deseado nuestra muerte durante casi medio siglo, que celebró el 11 de septiembre; un régimen que ha patrocinado ataques terroristas contra estadounidenses durante décadas, matando a miles, incluidos nuestros compañeros en Irak, en Afganistán”, añadió Hegseth.

De izq. a der.: Bill Clinton, Michelle y Barack Obama y George W. Bush. ı Foto: Especial y AP

Archivos desclasificados: CIA sabía de plan terrorista

| Redacción |

LA AGENCIA Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para Estados Unidos, incluidos posibles atentados con aviones, pero no predijo los ataques del 11 de septiembre de 2001, según documentos desclasificados este viernes con motivo del 25 aniversario de los atentados.

La agencia publicó parcialmente 71 informes de inteligencia elaborados para los presidentes entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001, durante las administraciones del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush, una divulgación que describió como el mayor ejercicio de transparencia sobre el 11-S.

Los documentos, con numerosas partes censuradas para proteger los nombres de los informantes, no parecen aportar ninguna revelación nueva e importante sobre los ataques, pero ofrecen una visión más completa de lo que los funcionarios de inteligencia compartían con los mandatarios en los años previos al ataque.

Uno de los documentos, fechado el 10 de septiembre de 1998, tres años antes de los atentados, se destaca que Al Qaeda “podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos”. Otro, del 4 de diciembre de 1998, señalaba que “Bin Laden y sus aliados se preparan para atacar EU mediante el secuestro de aviones”.

El material divulgado refuerza las conclusiones de la comisión nacional que investigó los atentados, que en su informe de 2004 señaló que las agencias de inteligencia habían alertado de forma reiterada sobre la amenaza de Al Qaeda, pero no lograron comprender la magnitud ni la naturaleza precisa del ataque que el grupo preparaba.

En un comunicado, el director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que la desclasificación busca “honrar la memoria” de las víctimas de los atentados y de los estadounidenses que posteriormente murieron en la lucha contra el terrorismo.