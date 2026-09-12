Archivos desclasificados: CIA sabía de plan terrorista

LA AGENCIA Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para Estados Unidos, incluidos posibles atentados con aviones, pero no predijo los ataques del 11 de septiembre de 2001, según documentos desclasificados este viernes con motivo del 25 aniversario de los atentados.

La agencia publicó parcialmente 71 informes de inteligencia elaborados para los presidentes entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001, durante las administraciones del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush, una divulgación que describió como el mayor ejercicio de transparencia sobre el 11-S.

Los documentos, con numerosas partes censuradas para proteger los nombres de los informantes, no parecen aportar ninguna revelación nueva e importante sobre los ataques, pero ofrecen una visión más completa de lo que los funcionarios de inteligencia compartían con los mandatarios en los años previos al ataque.

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Uno de los documentos, fechado el 10 de septiembre de 1998, tres años antes de los atentados, se destaca que Al Qaeda “podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos”. Otro, del 4 de diciembre de 1998, señalaba que “Bin Laden y sus aliados se preparan para atacar EU mediante el secuestro de aviones”.

El material divulgado refuerza las conclusiones de la comisión nacional que investigó los atentados, que en su informe de 2004 señaló que las agencias de inteligencia habían alertado de forma reiterada sobre la amenaza de Al Qaeda, pero no lograron comprender la magnitud ni la naturaleza precisa del ataque que el grupo preparaba.

En un comunicado, el director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que la desclasificación busca “honrar la memoria” de las víctimas de los atentados y de los estadounidenses que posteriormente murieron en la lucha contra el terrorismo.