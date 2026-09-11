¿Quién es Carlos García Roldán detenido por una macroestafa inmobiliaria?

Carlos García Roldán, conocido como “Charly”, fue detenido en España tras permanecer prófugo durante nueve meses. El exagente inmobiliario fue localizado por la Guardia Civil escondido en un armario situado debajo del fregadero de la cocina de la casa de su madre, en Calella, Barcelona.

Su captura puso fin a la fuga que protagonizaba desde diciembre de 2025, cuando fue condenado a 14 años y nueve meses de prisión por encabezar la trama de Lujo Casa, considerada una de las mayores estafas inmobiliarias registradas en Baleares.

García Roldán debía presentarse ante la Audiencia Provincial de Baleares para una vista relacionada con su ingreso a prisión; sin embargo, no acudió y se activó una orden de búsqueda. Tras meses de indagatorias, los agentes obtuvieron información que confirmó que se escondía en el domicilio familiar y consiguieron una autorización judicial para ingresar al inmueble.

De acuerdo con la sentencia, García Roldán fue declarado responsable de los delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Escondido en un armario debajo del fregadero de la cocina en casa de su madre en Calella, Barcelona. Así han encontrado los agentes de la Guardia Civil a Carlos García Roldán, conocido como Charly, condenado a casi 15 años de prisión por la mayor estafa inmobiliaria de Baleares. pic.twitter.com/s1e7dO34Yn — @FGP66 (@FGP66) September 10, 2026

¿Qué ocurrió con la inmobiliaria Lujo Casa?

La trama operaba a través de la empresa Promociones Lujo Casa Baleares, que ofrecía viviendas sobre plano en distintos puntos de Mallorca. Los compradores entregaban anticipos confiando en que los proyectos serían construidos; no obstante, las obras nunca comenzaron.

La resolución judicial concluyó que la empresa carecía de los medios reales para cumplir con los contratos: no contaba con los terrenos en regla, licencias de construcción, financiamiento, avales bancarios ni cuentas especiales para proteger el dinero entregado por los clientes.

Alrededor de 240 personas resultaron afectadas. Cada una entregó cantidades que iban de 5 mil a más de 100 mil euros, con un perjuicio total de 3.38 millones de euros. El tribunal también ordenó indemnizaciones que superan los dos millones de euros para 115 víctimas.

No era la primera vez que García Roldán escapaba de la justicia. En 2018 huyó a Colombia, donde permaneció oculto más de un año antes de ser detenido en una operación coordinada entre autoridades españolas y colombianas. Fue extraditado a España y posteriormente permaneció en prisión preventiva.

Ahora, tras su nueva detención, un juzgado ordenó su ingreso a prisión para que cumpla la condena impuesta por la macroestafa inmobiliaria.

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MSL