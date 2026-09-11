¿Cuándo, cómo y de qué murió Osama Bin Laden?

Así fue el abatimiento de Osama Bin Laden por fuerzas estadounidenses; se le señaló como responsable de ataques terroristas del 9/11.

Osama Bin Laden, líder de la organización terrorista afgana al-Qaeda, es reconocido como el responsable de los ataques del 11 de septiembre de 2001, aunque en un inicio negó su participación y en la operación participaron otros altos mandos. Su abatimiento por parte de fuerzas estadounidenses fue visto como un acto de justicia por el devastador atentado terrorista conocido como 9/11 u 11-s.

Bin Laden, originalmente un líder desconocido fuera de Medio Oriente, se convirtió en una figura de fama internacional cuando se le atribuyó la autoría de los ataques terroristas del 11 de septiembre, lo cual, a su vez, lo convirtió en un enemigo público número uno de Estados Unidos y uno de los objetivos principales de la llamada Guerra Contra el Terrorismo.

Osama Bin Laden, en una de sus fotografías más conocidas. ı Foto: larazondemexico

Después de largas intervenciones estadounidenses en Medio Oriente (entre ellas las cruentas guerras de Afganistán e Iraq que fueron resultado de estos atentados), Bin Laden fue atrapado y abatido, lo cual, para muchos, permitió “cerrar”, quizá simbólicamente, el episodio del 9/11. Así fue la muerte del líder de al-Qaeda.

Osama Bin Laden fue buscado por más de 10 años

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sus miles de muertos, la respuesta de Estados Unidos fue contundente: se iniciaría una búsqueda por los responsables y una Guerra contra el Terrorismo, es decir, contra los estados que albergaran a grupos terroristas y contra quienes no se alinearan con su intervención en los mismos.

La inteligencia estadounidense encontró rápidamente al responsable directo de los ataques y lo fijó como el primer objetivo: el grupo paramilitar al-Qaeda, con sede en Afganistán, liderado por un entonces desconocido Osama Bin Laden.

On this day being September 11, 2001, Osama bin Laden and al-Qaeda attacked the United States, taking the lives of nearly 3,000 innocent people.



🧵 pic.twitter.com/Vqmsjt9cBl — TT🥷🎭 (@WarriorMafia__) September 11, 2026

No obstante, la localización de Bin Laden tomó más de lo necesario. En 2001, como parte de la Guerra contra el Terrorismo, Estados Unidos intervino en Afganistán con el objetivo de encontrar al líder de al-Qaeda, pero éste logró huir de las fuerzas estadounidenses y, posteriormente, desaparecer de los medios públicos para volverse ilocalizable.

Resultado de esta intervención en Afganistán, el régimen talibán fue derrocado, pero Bin Laden escapó y la guerra se convirtió en un conflicto mucho más prolongado.

Osama Bin Laden is praising the mujahideen after 9/11, I hope Allah will grant them the highest place in paradise for their martyrdom Jihad operation.



“Osama Bin Laden is just a true follower of Islam” pic.twitter.com/3Rbl7E6Mxq — Bob (@Shariakill) September 10, 2026

Pocos años después, Estados Unidos inició un conflicto similar contra Iraq, aunque por motivos ajenos a Bin Laden, relacionados con la búsqueda de armas de destrucción masiva supuestamente en poder del dictador Saddam Hussein.

Mientras tanto, Bin Laden permanecía escondido, hoy sabemos que en Pakistán, en una casa ubicada en una zona urbana de Abbottabad, cerca de una importante academia militar de ese país.

“Se ha hecho justicia”: Así murió Bin Laden en un operativo estadounidense

Finalmente, tras una larga investigación y un seguimiento del rastro que dejó Bin Laden entre los miembros de al-Qaeda, las fuerzas estadounidenses lo localizaron y abatieron.

La madrugada del 2 de mayo de 2011 (noche del 1 de mayo para el horario de Estados Unidos), fuerzas estadounidenses ejecutaron la Operación Neptune Spear, por la cual localizaron la residencia en la que se escondía Bin Laden, en Abbottabad, Pakistán.

Portada de The Washington Post sobre el abatimiento de Osama Bin Laden. ı Foto: Flickr @justgrimes

Helicópteros estadounidenses transportaron a los comandos hasta el complejo. La incursión duró aproximadamente 40 minutos, durante los cuales se desató un enfrentamiento entre Bin Laden y las fuerzas de Estados Unidos.

Como resultado, Bin Laden recibió múltiples disparos (se desconoce cuántos), incluido uno en la cabeza. El líder de al-Qaeda murió ahí mismo y su cuerpo fue trasladado al USS Carl Vinson, para posteriormente ser sepultado en el mar.

Estados Unidos explicó que quería evitar que una tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para simpatizantes de al-Qaeda.

Ese mismo día, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dirigió al pueblo estadounidense, a quien le informó la muerte de Osama Bin Laden, y dijo que “se había hecho justicia” por las casi tres mil muertes del atentado del 11-s.

“Durante más de dos décadas, Bin Laden ha sido el líder y símbolo de Al Qaeda, y ha seguido tramando ataques contra nuestro país, así como contra nuestros amigos y aliados. La muerte de Bin Laden representa el logro más significativo hasta la fecha en los esfuerzos de nuestra nación por derrotar a Al Qaeda”, dijo Obama.

“Sin embargo, su muerte no marca el fin de nuestros esfuerzos. No cabe duda de que Al Qaeda seguirá intentando perpetrar ataques contra nosotros. Debemos —y lo haremos— permanecer vigilantes, tanto dentro como fuera del país”, concluyó el expresidente.

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