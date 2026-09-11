¿Quién atacó las Torres Gemelas el 9/11, quién fue el culpable?

Esto se sabe de quiénes fueron responsables del 9/11 y qué fue de ellos.

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones fueron secuestrados y dirigidos contra distintos objetivos de Estados Unidos: las dos Torres Gemelas, el Pentágono y supuestamente el Capitolio, aunque este último no se concretó. Más de 20 años después, ha habido un sentimiento de justicia por el castigo contra algunos, no todos, de los responsables. Pero, ¿quiénes fueron?

Estos ataques terroristas, conocidos como 9/11 u 11-s, siguen siendo recordados por varios motivos: fue el ataque de este tipo más mortífero en la historia de Estados Unidos, provocó un agitamiento geopolítico global cuyas consecuencias persisten hasta hoy y, a opinar de algunos, no ha habido plena justicia por el caso.

Ataque a las Torres Gemelas ı Foto: larazondemexico

Pero ¿quiénes fueron los responsables del primer gran atentado terrorista del Siglo XXI y qué fue de ellos? Esto se sabe.

¿Quiénes fueron los atacantes de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001?

La mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando poco antes de las 09:00 horas (horario EDT, local de Nueva York) un avión se estrelló contra la Torre Norte del complejo World Trade Center, nadie sabía qué estaba ocurriendo.

Incluso, algunos especularon que se trató de un accidente. Sin embargo, cuando poco tiempo después un segundo avión impactó contra la Torre Sur y, después, un tercero contra el Pentágono, estaba claro lo que ahora, más de dos décadas después, sabemos con claridad: fue un ataque planeado, un atentado terrorista.

Atentado a las Torres Gemelas en NY. ı Foto: Reuters

Pero ¿quién fue el responsable? La respuesta corta es Osama Bin Laden, líder de la organización terrorista afgana al-Qaeda, pero la respuesta larga es más compleja.

De Bin Laden a Khalid Sheikh Mohammed: los responsables del 9/11

El secuestro de cuatro aviones durante el 11-s fue una operación ejecutada por 19 personas vinculadas con al-Qaeda, la mayoría de origen saudí.

Entre los 19 secuestradores se encontraba Mohamed Atta, considerado líder de la célula de pilotos/secuestradores y principal responsable operativo sobre el terreno. Se presume que Atta dirigió la operación, si bien murió tras el impacto contra la Torre Uno del avión en el que se encontraba.

🇺🇸 || 🇺🇸 9/11 - 25 AÑOS DESPUÉS: Los secuestradores principales de los cuatro aviones el 11 de septiembre fueron Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Hani Hanjour y Ziad Jarrah. pic.twitter.com/TPLfSGSO4G — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 11, 2026

No obstante, la cadena de mando va más arriba: Khalid Sheikh Mohammed es considerado el principal arquitecto y responsable de la planificación de la operación (lo que tradicionalmente llamamos un “autor intelectual”).

De acuerdo con la inteligencia estadounidense, la idea de secuestrar y estrellar aviones contra edificios de Estados Unidos fue planeada originalmente por Khalid Sheikh Mohammed, y planteada a la dirigencia de al-Qaeda entre los años 80 y 90.

BREAKING: Military judge sets a June 2028 trial date for alleged 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed. pic.twitter.com/mkeuWDIfnv — Polymarket (@Polymarket) August 27, 2026

El proyecto, a su vez, fue aprobado y respaldado por el máximo líder de al-Qaeda y conocido popularmente como el único responsable de los atentados: Osama Bin Laden.

¿Qué pasó con los responsables del 9/11?

Los 19 pilotos que secuestraron los aviones murieron tras estrellarse con sus objetivos: las Torres Gemelas y el Pentágono. El cuarto avión, presumiblemente dirigido contra el Capitolio, falló su objetivo y se estrelló en Pennsylvania, aunque toda la tripulación y ocupantes también murieron.

Portada de The Washington Post sobre operativo de EU que derivó en muerte de Osama Bin Laden (a la izquierda). ı Foto: Flickr @justgrimes

En tanto, Osama Bin Laden, líder de al-Qaeda, fue abatido por fuerzas estadounidenses el 1 de mayo de 2011, en una operación ejecutada en Abbottabad, Pakistán.

Mientras que Khalid Sheikh Mohammed sigue detenido en el Centro de Detención de Guantánamo, en Cuba, y se ha fijado su juicio tentativamente para 2028. No obstante, existen serias dudas de que llegue a celebrarse debido a las disputas legales derivadas, entre otras cosas, de la tortura que sufrió durante su detención clandestina de la CIA.

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