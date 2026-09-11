DEA asegura más de 900 kilos de metanfetamina ocultos entre repollos en Texas

DEA halla más de 900 kilos de metanfetamina ocultos en cargamento de verduras

No era lo que parecía

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró más de 900 kilos de metanfetamina que estaban ocultos en un cargamento de repollos en el Valle del Río Grande, Texas.

La agencia informó que el decomiso fue realizado por su oficina en McAllen como parte de una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, en la que participaron autoridades federales y estatales estadounidenses.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron incautadas más de 2 mil libras de la droga sintética, equivalentes a aproximadamente 907 kilogramos. Los paquetes fueron camuflados con hojas de repollo para aparentar ser parte de la mercancía.

La DEA señaló que el aseguramiento evitó que la metanfetamina llegara a los canales de distribución dentro de Estados Unidos, aunque no detalló el posible destino final del cargamento ni el valor estimado de la droga decomisada.

🚨 2,000+ LBS. OF METH SEIZED 🚨

More than 2,000 pounds of methamphetamine concealed in a shipment of cabbage were seized by the #DEA McAllen office in the Rio Grande Valley. This major seizure is part of a a Homeland Security Taskforce investigation, conducted jointly with HSI,… pic.twitter.com/OhfIWgZh2d — DEAHouston (@DEAHOUSTONDiv) September 10, 2026

Participaron DEA, FBI, CBP y Patrulla Fronteriza

En las acciones participaron agentes de la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las autoridades indicaron que la investigación permanece abierta para determinar el origen del cargamento, identificar a las personas responsables de su traslado y establecer qué organización criminal estaría relacionada con el envío.

Hasta el momento, la DEA no ha informado sobre personas detenidas por este aseguramiento ni ha precisado el lugar exacto en que fue localizada la droga dentro del Valle del Río Grande.

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MSL