EU sanciona y prohíbe la entrada a 7 exfuncionarios de Ecuador; los vincula con CJNG y CDS

Reunión entre Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de EU (izq.), y Daniel Noboa, presidente de Ecuador (der.).

En medio de visita de Rubio a Ecuador

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó y prohibió la entrada a siete exfuncionarios de Ecuador, a quienes acusó de recibir sobornos de criminales pertenecientes a las organizaciones criminales con sede en México Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS), así como las pandillas regionales “Los Choneros” y “Los Lobos”.

A través de un comunicado publicado el viernes, el Departamento, encabezado por Marco Rubio, anunció las sanciones contra los funcionarios que, presuntamente, recibieron sobornos por parte de grupos criminales considerados “organizaciones terroristas” por la administración federal estadounidense.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: AP

Lo anterior, según el Departamento, con el objetivo de manipular procesos judiciales y electorales en favor de pandillas y organizaciones criminales.

Ellos son los siete exfuncionarios ecuatorianos sancionados por EU

Los sancionados se enlistan a continuación junto a sus anteriores cargos:

Pablo Ramírez Erazo : Director de la Autoridad Penitenciaria de Ecuador

Wilman Terán Carillo : Juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador

Ronaldo Xavier Guerrero Cruz : Juez penal del Consejo de la Judicatura de Ecuador

Pablo Bolívar Muentes Alarcón : Miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador

María Fabiola Gallardo Ramia : Presidenta de la Corte Provincial de Guayas

Johann Marfetán Medina : Juez penal de la Corte Provincial de Guayas

Mayra Carolina Salazar Merchán: Responsable de relaciones públicas de la Corte Provincial de Guayas

El Departamento de Estado de EU aseguró que la decisión está fundamentada bajo la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado de 2026, la cual, explicó, exige sanciones a funcionarios extranjeros implicados en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos.

“Las acciones de estos exfuncionarios ecuatorianos constituyeron un caso de corrupción de gran envergadura y tuvieron graves efectos negativos para la seguridad de Estados Unidos, al alimentar el tráfico de drogas y envenenar las comunidades estadounidenses”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado.

The United States stands shoulder-to-shoulder with Ecuador in the fight against narcoterrorism threatening our hemisphere. I worked together with President @DanielNoboaOk and Foreign Minister Kury this week to advance our security and economic priorities. pic.twitter.com/sTgukBJzcO — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

“A cualquier funcionario extranjero que abuse de su cargo público de forma corrupta para obtener beneficios económicos personales: Estados Unidos les encontrará y les desenmascarará”, concluyó.

El anuncio ocurre en medio de una visita oficial de Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de EU, a Ecuador y Perú, donde se reunió con jefes de Estado y representantes diplomáticos.

Entre las reuniones que sostuvo Rubio esta semana, se encuentra una con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien no ha emitido comentarios al respecto.

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