España prohíbe entrada a argentinos, uruguayos y chilenos con este tipo de pasaporte

Muchas personas provenientes de países latinoamericanos han solicitado su nacionalidad española gracias a la incorporación de la Ley de Nietos; sin embargo, contar con la naturalización no garantiza que puedan entrar a España sin su pasaporte.

No contar con un pasaporte vigente a la hora de hacer un viaje puede frenar el acceso a España, incluso para quienes tengan la naturalización española o cualquier nacionalidad europea, o a quienes cuenten con vínculos familiares.

Para poder ingresar a España sin ningún tipo de problema se debe contar con un pasaporte vigente durante todo el viaje: además de la documentación requerida que acredite la ciudadanía.

Así defendía Feijoo la Ley de Nietos que acaba de anular el Supremo a petición de VOX. pic.twitter.com/7wi8rKy8dx — Arturo Villa (@arturovilla) September 8, 2026

Pasaporte español para ciudadanos naturalizados

Quienes cuenten con una ciudadanía española por naturalización deben verificar el estatus de su situación antes de realizar su viaje, pues en caso de no tener sus documentos actualizados o renovados, esto puede imposibilitar su entrada al país europeo.

Muchas personas que cuentan con nacionalidad española cometen el error de acudir a dicho país pensando que no necesitarán un pasaporte; sin embargo, debido a los controles de embarque que se realizan en los aeropuertos, esto podría impedir su viaje.

Por tanto, argentinos, uruguayos y chilenos deben revisar incluso antes de acudir al aeropuerto que se cuenta con los documentos necesarios, pues una ciudadanía europea brinda derechos de circulación y residencia determinados.

Esto quiere decir que quienes cuenten con nacionalidad europea por naturalización deben contar con la renovación de su pasaporte y sus documentos en regla antes de hacer el viaje, pues esto puede evitar inconvenientes relacionados con la acreditación de la ciudadanía.

Al servicio de la comunidad: el pasado 30 noviembre personal del @CGEspBsAires se desplazó a #LaPlata para tramitar solicitudes de renovación de pasaporte 🇪🇸 en nuestro Viceconsuldo Honorario en la capital bonaerense.

🇦🇷🤝🇪🇸 @MAECgob @EmbEspArgentina @crebuenosaires pic.twitter.com/dmbdw6XZfc — CGEspBuenosAires (@CGEspBsAires) December 5, 2023

Ley de Memoria Democrática

Luego de que la Ley de Memoria Democrática; conocida como Ley de Nietos, entrara en vigor, las personas con nacionalidad argentina encabezan las solicitudes que se han realizado en varios países.

El 10 de septiembre el Tribunal Supremo de España suspendió el derecho al voto a los ciudadanos naturalizados, por lo que quienes han sido beneficiados con la Ley de Memoria Democrática no podrán ejercer el voto en las elecciones del 2027.

Hoy vamos a hablar de la Ley de Nietos. pic.twitter.com/Wqqv2mMejg — Félix Bolaños (@felixbolanosg) September 10, 2026

Luego de que los partidos de ultraderecha Vox e Iustitia Europa interpusieran medidas cautelares para los comicios generales del 2027, el Tribunal Supremo determinó que las personas naturalizadas deben demostrar que son familiares de españoles exiliados.

Esto debido a que se considera que podrían afectar de manera grave en la objetividad y transparencia del proceso electoral, generando un “daño irreversible a la rectitud y corrección” de la voluntad popular por medio del derecho de sufragio.

El PSOE llamó “ley de nietos” a lo que ha terminado siendo un fraude, una estafa y un pucherazo.



VOX lo denunció. El Supremo ya ha puesto el primer freno.



Con la nacionalidad y con las urnas no se juega. 🇪🇸 pic.twitter.com/HNSAOc6Tqq — Ignacio Hoces Íñiguez (@Ignacio_Hoces) September 10, 2026

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