Detienen a Ricardo ‘N’, presunto autor de feminicidio de Andrea Maylin, ocurrido en 2025

Autoridades federales y estatales detuvieron a Ricardo “N”, identificado como la expareja y el presunto autor del feminicidio de Andrea Maylin, ocurrido en 2025.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que la detención fue efectuada en colaboración con los gobiernos de Morelos y Puebla.

Aspecto de una protesta en favor de la justicia por los feminicidios en México. Foto›Cuartoscuro

Destacó que la operación fue posible gracias al intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Asimismo, García Harfuch enfatizó que esta detención permite continuar la lucha de la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contra la violencia en razón de género.

“La acción atendió una solicitud de colaboración de @mujeresgobmx y contó con el apoyo de las autoridades de Morelos y Puebla. El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta @Claudiashein, refrenda su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres. No habrá impunidad”, escribió Omar García Harfuch en redes sociales.

En Puebla, elementos de @SSPCMexico con información de el Centro Nacional de Inteligencia y la @Fiscalia_Mor, detuvieron a Ricardo “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por el feminicidio de Andrea Maylin, ocurrido en junio de 2025 en Morelos.



La acción atendió una… pic.twitter.com/z9kMNW8Aba — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 12, 2026

“Un paso hacia la justicia”: Secretaría de Mujeres de Morelos reconoce detención

Poco antes de que el titular de la SSPC confirmara la detención de Ricardo “N”, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos reconoció la acción y aseguró que esta es “un paso hacia la justicia”.

A través de una breve tarjeta informativa, la Secretaría reconoció el trabajo de la Fiscalía estatal y las instituciones involucradas, así como de la familia de la víctima y “la colectividad de mujeres que, con firmeza y perseverancia, han exigido justicia y mantenido viva la voz de Maylin”.

Comunicado de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos. ı Foto: Secretaría de las Mujeres de Morelos

La Secretaría de las Mujeres aseguró que, pese a la detención, aún hay trabajo por hacer en favor de las mujeres morelenses.

“Este es un paso importante, pero la exigencia de justicia continúa. Seguiremos acompañando a la familia y trabajando para que los feminicidios sean investigados con perspectiva de género y que ningún crimen contra las mujeres quede impune”, escribió la Secretaría.

Ricardo “N” llevaba más de un año prófugo

El feminicidio de Andrea Maylin, de 22 años, ocurrió entre junio y julio de 2025, por lo que el presunto autor, ahora detenido, llevaba más de un año prófugo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos reportada en ese momento, Andrea Maylin fue vista por última vez el 20 de junio en el municipio de Yautepec, Morelos. Casi un mes después, el 30 de julio, su cuerpo sin vida fue localizado en las inmediaciones del domicilio de la familia de su entonces pareja, Ricardo “N”, en la zona de Tlayacapan.

Tras el hallazgo del cuerpo, Ricardo “N” se dio a la fuga. La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió una ficha de búsqueda en septiembre de 2025, mientras familiares y colectivas feministas realizaron diversas marchas y movilizaciones en Morelos y la Ciudad de México para exigir avances ante las omisiones iniciales de las autoridades locales.

Durante el seguimiento del caso, las autoridades detuvieron a los padres de Ricardo “N” en el Estado de México y Veracruz.

Un juez los vinculó a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento, al determinarse que auxiliaron a su hijo para ocultarse y evadir la justicia.

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