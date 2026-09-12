Caída en homicidios de 64% en Chiapas, por estrategia federal: Sheinbaum

Integrantes del Gabinete de Seguridad Federal y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expusieron los resultados de la estrategia integral de seguridad implementada en la entidad, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes en Tuxtla Gutiérrez.

Los funcionarios informaron que el estado registra su promedio más bajo de homicidios dolosos desde 2015 y reportaron miles de detenciones, armas y toneladas de droga aseguradas mediante operativos conjuntos.

Al cierre de agosto de 2026, Chiapas registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo desde 2015, al ubicarse en 0.9 casos, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ayer, en conferencia en Tuxtla Gutiérrez. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los datos presentados, en diciembre de 2024 el estado registraba un promedio diario de 2.5 homicidios. En tanto, las cifras actuales documentaron en agosto de este año, 0.9 de homicidios al día. Es decir, una reducción de 64 por ciento de este flagelo durante la gestión de Eduardo Ramírez.

“Este 2026 es el año con menor número de homicidios dolosos desde 2015”, afirmó Figueroa Franco.

La funcionaria también reportó una reducción de 44 por ciento en los delitos de alto impacto y de 68 por ciento en el robo de vehículos, cuyo promedio diario pasó de 4.1 a 1.3 casos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de nueve mil 900 personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo también fueron aseguradas mil 545 armas de fuego, 97 mil 400 cartuchos y más de 18 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron en la entidad tres laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetamina.

“Chiapas es un estado prioritario para la seguridad del país”, señaló Harfuch, quien destacó que la frontera con Guatemala, la salida al Pacífico y las rutas terrestres y marítimas, son factores que requieren presencia permanente, inteligencia e investigación.

El funcionario federal reconoció la coordinación con Eduardo Ramírez en materia de seguridad y señaló que las autoridades federales y estatales realizan cotidianamente operaciones conjuntas.

En la costa chiapaneca, la Secretaría de Marina (Semar) aseguró 3.7 toneladas de cocaína y dos mil 450 litros de combustible en tres operaciones realizadas entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre. En estas acciones fueron detenidas 13 personas y rescatados dos tripulantes de las embarcaciones aseguradas.

García Harfuch destacó, además, el fortalecimiento de la policía estatal, con un aumento salarial de 55 por ciento, 50 vehículos blindados, tres helicópteros, mil 200 patrullas y 800 elementos de fuerzas especiales.

El gobernador atribuyó los avances en la pacificación a la coordinación entre las instituciones y destacó la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal: “Somos un solo equipo. Nos coordinamos y cooperamos, pero lo fundamental es que haya confianza”.

En su mensaje, Eduardo Ramírez reconoció que el feminicidio continúa como uno de los principales y más lamentables retos a superar en la entidad: “El delito de feminicidio no es una buena noticia para Chiapas, nos duele mucho y vamos a trabajar en eso”.

El mandatario aseguró finalmente que durante los últimos 17 meses no se han registrado asaltos en carreteras y que la estrategia de seguridad continuará mediante operativos coordinados entre las autoridades federales y estatales.

CSP también vista Oaxaca y Campeche

| Por Tania Gómez |

Durante su gira de rendición de cuentas por Chiapas, Oaxaca y Campeche, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de la atención primaria de salud con tres mil 86 consultorios, además de hospitales, viviendas, carreteras y obras de infraestructura.

En Oaxaca, informó que entre septiembre y diciembre se habilitarán mil 600 consultorios del IMSS-Bienestar, que comenzarán a operar en enero de 2027. Tendrán medicamentos y serán atendidos por médicos, enfermeras y otros profesionales, incluidos jubilados. En el auditorio de la Guelaguetza explicó que se crearán comités comunitarios para apoyar en su mantenimiento y que cada consultorio tendrá una farmacia con 60 medicamentos para la atención primaria.

El Tip: la presidenta continuará hoy su recorrido por Yucatán y Quintana Roo y el 13 de septiembre en Hidalgo.

En Chiapas, anunció la adecuación de mil 300 consultorios del IMSS-Bienestar antes de que concluya 2026, con inicio de operaciones en enero próximo y señaló que también se convocará a médicos, enfermeras y enfermeros, incluidos jubilados, para reforzar la atención en comunidades alejadas.

En Campeche, la meta fue establecida a 186 consultorios, que serán rehabilitados entre septiembre y diciembre: “Ahora decidimos hacer 12 mil consultorios para la atención primaria; aquí en Campeche van a ser 186 consultorios en todo el estado”. La mandataria aclaró que los espacios permitirán atender enfermedades que no requieran hospitalización y entregar medicamentos de manera gratuita. También anunció una convocatoria para profesionales de la salud, incluidos médicos jubilados, quienes podrán participar sin perder su jubilación.

La gira incluyó anuncios de infraestructura. En Oaxaca, la mandataria informó la construcción de 57 mil 750 viviendas, de la presa Mujer Solteca y la conclusión del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido. Destacó el proyecto “Ñuu Tata”, que contempla el desarrollo de tres hospitales: uno del IMSS, otro del ISSSTE y uno más del IMSS-Bienestar.

En Chiapas, informó de 70 mil 500 viviendas para personas con ingresos menores a dos salarios mínimos, hospitales en Palenque, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, así como la modernización de Puerto Chiapas y la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo.

En Campeche, anunció 27 mil 450 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar y un acueducto para llevar mil 300 litros de agua por segundo a la ciudad de Campeche. También informó de obras carreteras, caminos artesanales y la rehabilitación del ramal de Palizada.

Destacó la operación del Tren Maya de carga, la planta de pasteurización de leche y proyectos para aumentar la producción de arroz y carne. Señaló que 242 comunidades indígenas recibieron recursos directos con los programas sociales y anunció cinco centros de educación y Cuidado Infantil para hijos de madres trabajadoras.

En Oaxaca, dijo que los porgamas sociales dan 517 mil 450 a adultos mayores con pensión y en Chiapas cerca de medio millón son beneficiarios.