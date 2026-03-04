Reportan desaparición de Karol Toledo, otra estudiante de la UAEM; rectoría exige pronta localización

La rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reportó la desaparición de la estudiante Karol Toledo Gómez, de 18 años, en el municipio de Mazatepec, ubicado al oeste de la entidad.

La joven, alumna de la Escuela de Estudios Superiores (EES) del mencionado municipio morelense, fue vista por última vez el pasado lunes 2 de marzo, de acuerdo con la ficha de búsqueda del Protocolo ALBA.

Al momento de su desaparición, Karol Toledo Gómez vestía un pantalón de mezclilla azul, una blusa a rayas y tenis talla 22.5. Su estatura, apunta, es de 1.48 metros. Como señas particulares, la media filiación destaca un lunar en el lado izquierdo del rostro y un tatuaje en forma de un corazón en la mano izquierda .

Al denunciar la ausencia de la joven, la rectoría de la UAEM exigió a las autoridades acciones para “avanzar en su pronta localización”; además, asegura que ha brindado acompañamiento a su familia, a la que a la que extendió su solidaridad “en estos momentos de angustia e incertidumbre”.

Ficha de búsqueda de Karol Toledo Gómez, reportada como desaparecida desde el lunes 2 de marzo de 2026. ı Foto: Facebook, @FiscaliaGeneralMorelos

Se trata de la segunda estudiante de la UAEM reportada como no localizada en menos de dos semanas, pues ocurre apenas diez días después de la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumna del campus Chamilpa, también de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado 20 de febrero al norte de Cuernavaca, cuando se dirigía a la facultad.

El 2 de marzo, mientras se reportaba la ausencia de Karol, era encontrado el cuerpo de Kimberly en una zona boscosa cerca de las instalaciones de la UAEM. Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, confirmó la identidad. “No habrá impunidad, este es nuestro compromiso institucional”, aseguró en un mensaje en video.

Hallan cuerpo durante búsqueda de estudiante de la UAEM desaparecida en Cuernavaca. ı Foto: Especial.

El fiscal indicó que un sospechoso se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en los hechos. Se trata de Jared Alejandro “N”, otro estudiante de la UAEM detenido el 28 de febrero en su domicilio, donde se encontró la identificación y el bolso de mano de Kimberly, de acuerdo con la prensa local.

Este 4 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el detenido “es una persona cercana a la joven” y declaró, apodíctica, que se trató de un feminicidio.

La localización sin vida de la joven universitaria encendió el descontento entre la comunidad de la UAEM, que el martes se manifestó en el centro de Cuernavaca, donde demandaron justicia y protestaron con pintas en el Palacio de Gobierno. Frente al edificio, colocaron una butaca vacía tapiada por rosas blancas y con un cartel con el mensaje: “Quiero que mi mamá reciba mi título, no mi acta de defunción” .

Marcha por Kimberly Joselín Ramos ı Foto: Cuartoscuro

Mientras estudiantes mantienen tomadas las instalaciones del campus Chamilpa y anunciaron un paro indefinido, la Fiscalía del Estado entregó el cuerpo de Kimberly Joselin a sus familiares, quienes despidieron a la universitaria este mismo miércoles con una misa en la Catedral de Cuernavaca. Ernesto Rivera, su tío, señaló que los restos de la joven serán trasladados a Culiacán, Sinaloa, de donde era originaria.

La fiscalía morelense adelantó que el próximo 6 de marzo informará los resultados de una audiencia relacionada con el caso.

