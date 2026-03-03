Cuerpo hallado en Cuernavaca es de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM, informa Fiscalía de Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo localizado durante las diligencias de búsqueda corresponde a Kimberly Jocelyn, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien había sido reportada como desaparecida.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que la identificación se realizó tras los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales en las últimas horas.

El fiscal detalló que el hallazgo ocurrió durante las acciones de búsqueda desplegadas por la institución y que, conforme a los análisis científicos, se confirmó que el cuerpo sin vida corresponde a la joven.

Precisó que la información fue comunicada primero a la familia de Kimberly, privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier posicionamiento público.

“La investigación se ha conducido bajo el principio de debido proceso y de dignidad de la víctima y de las víctimas indirectas”, señaló.

#FiscaliaMorelosInforma📄 KIMBERLY JOSELIN TENDRÁ JUSTICIA; NO HABRÁ IMPUNIDAD: FISCAL GENERAL



Blumenkron Escobar indicó que, se instruyó que la indagatoria se desarrollara con perspectiva de género y con el compromiso de llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Asimismo, afirmó que durante el proceso se mantuvo comunicación constante con la familia, informando cada actuación relevante dentro de los márgenes que permite la ley y brindando acompañamiento institucional permanente.

Hay un probable responsable en prisión preventiva

El fiscal confirmó que actualmente existe un probable responsable por un hecho delictivo en agravio de Kimberly, quien se encuentra en prisión preventiva, en espera de que un juez determine su situación jurídica.

Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre la identidad del imputado ni sobre la mecánica de los hechos, la autoridad aseguró que el caso se integra bajo los lineamientos del debido proceso.

La desaparición y posterior localización sin vida de la estudiante generó profunda indignación en la comunidad de la UAEM y en distintos sectores de la entidad.

Cientos de estudiantes participaron en la Marcha por Kimberly Joselín Ramos ı Foto: Cuartoscuro

En su mensaje, el fiscal reconoció el dolor de la familia y la exigencia social de justicia, señalando que esta demanda es “válida y necesaria para construir una sociedad más justa y libre de violencia”.

Finalmente, sostuvo que la institución mantiene un firme compromiso para que los delitos cometidos contra mujeres no queden impunes y aseguró que no se permitirá la criminalización de la víctima.

“Kimberly tendrá justicia. No habrá impunidad”, concluyó.

