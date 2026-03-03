Hallan probable cuerpo de Kimberly

ESTUDIANTES de la UAEM, ayer al tomar la rectoría como medida de protesta.

A 10 DÍAS de su desaparición, el probable cuerpo sin vida de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue hallado ayer en un predio del poblado de Chamilpa, en una zona boscosa situada al norte de Cuernavaca, colindante con la UAEM.

“Como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en la zona norte de Cuernavaca para localizar a la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa que hoy (ayer) se encontró un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención”, señaló la fiscalía en un comunicado.

El pasado 20 de febrero, la joven de 18 años desapareció cuando abordó por la mañana la ruta 1 con dirección al campus Chamilpa de la UAEM en Cuernavaca, para tomar sus clases de manera normal en la Facultad de Contaduría.

Ayer por la tarde-noche, la fiscalía estatal informó que personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales, realizan las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales y científicos, con el fin de determinar identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

Aunque la institución no dio información sobre el presunto responsable, el pasado 28 de febrero detuvo a Jared Alejandro por su probable vínculo con la desaparición de Kimberly.

El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.