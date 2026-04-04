Remueven 16 mil toneladas de sargazo

La Semar realiza labores de recolección de la macroalga en QRoo, ayer.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, en lo que va de 2026, ha recolectado 16 mil 797 toneladas de sargazo en el litoral de Quintana Roo, como parte del operativo permanente para contener el arribo de esta alga al Caribe mexicano.

De acuerdo con la dependencia, las labores de recolección y contención se han intensificado en el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, debido a que el recale de sargazo coincide con una de las temporadas de mayor afluencia turística.

La estrategia se concentra principalmente en destinos turísticos clave del Caribe mexicano, donde se ha registrado la mayor acumulación de la macroalga. Entre ellos destacan Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco.

En estas zonas se mantienen operativos de vigilancia, recolección en mar y limpieza de playas con el objetivo de reducir su impacto ambiental y turístico.

Para las labores de contención, la Marina desplegó 185 elementos navales, quienes trabajan con apoyo de cuatro drones de vigilancia, 16 unidades marítimas, entre ellas, un buque sargacero oceánico, además de 18 embarcaciones menores.

Se han instalado más de siete kilómetros de barreras de contención frente a la costa, con el propósito de interceptar el sargazo antes de que llegue a las playas y facilitar su recolección en altamar.

La estrategia es parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales para mitigar los efectos del sargazo en el ecosistema marino y en la actividad turística, principales motores económicos de Quintana Roo.