Ya suman 4 muertes por uso de sueros vitaminados en Sonora

Autoridades de Salud de Sonora, ayer, al entregar el material para su investigación.

LA FISCALÍA GENERAL de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este jueves la muerte de otras dos personas tras la aplicación de sueros vitaminados por vía intravenosa, lo que eleva a cuatro el número de fallecimientos relacionados con el caso.

El 1 de abril, la institución había informado la apertura de una investigación para determinar una posible mala práctica médica tras la muerte de dos hombres, padre e hijo, quienes habrían recibido el tratamiento.

La fiscalía precisó que hasta el momento se han recibido cuatro denuncias, correspondientes a dos hombres y dos mujeres, cuyo antecedente común fue la administración de suero vitaminado mezclado y recetado por el mismo médico en Hermosillo.

Como parte de las indagatorias, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble, donde aseguraron expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables y diversos fármacos. Todos los objetos serán analizados para esclarecer las circunstancias de la posible mala praxis médica.

El Tip: Información periodística revela que el tratamiento al que se sometieron fue vitamin drip, un multivitamínico intravenoso.

Además, la fiscalía indicó que las muestras de tejidos de las personas fallecidas serán sometidas a análisis histopatológicos por el servicio especializado de patología del sector público del estado, con el objetivo de determinar el posible daño celular ocasionado por los sueros.

Por ahora, se ha determinado que no existen más personas afectadas, según lo reportado por las autoridades sanitarias, que activaron un sistema de vigilancia para supervisar casos relacionados.

La FGJES informó que se tiene ubicada a una persona involucrada en este caso, aunque no se ha revelado su identidad, en tanto siguen las investigaciones.

De acuerdo con información oficial, los pacientes habrían recibido este tratamiento en un establecimiento que ofrecía servicios de bienestar y terapias intravenosas. Tras presentar complicaciones de salud, fueron trasladados a distintos hospitales, donde posteriormente se reportaron los fallecimientos.

Las autoridades de salud también se sumaron a las indagatorias para verificar si el establecimiento contaba con los permisos correspondientes y si el personal estaba debidamente capacitado para realizar este tipo de procedimientos.

El caso ha generado preocupación, debido al creciente uso de terapias intravenosas con fines estéticos.