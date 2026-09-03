Así fue la detención de Govén Ulisses N, alias ‘El Amarillo’ en Angelópolis, Puebla |Video

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, fue detenido durante un operativo conjunto realizado en Lomas de Angelópolis, Puebla, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades federales y estatales.

La captura estuvo a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), con información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con la información difundida por Omar García Harfuch, el detenido era considerado un objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, organización con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

Así fue el operativo para detener a “El Amarillo” en Angelópolis

Durante la incursión en Lomas de Angelópolis, las autoridades lograron detener a Govén Ulisses “N” y a dos hombres que presuntamente se desempeñaban como sus escoltas personales. El despliegue concluyó con saldo blanco, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

El detenido es señalado como uno de los principales generadores de violencia de la organización con la que presuntamente estaría relacionado. Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

Como parte de la operación también fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de lujo. Entre los automóviles mostrados en fotografías se encuentran un McLaren 765LT, un Lamborghini Urus y un Mercedes-AMG G 63, vehículos de alta gama que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

En uno de los videos que se comparten en línea se puede observar como el detenido fue subido a los vehículos de los oficiales, mientras que, autoridades continuaban con el cateo.

Imágenes de los detenidos en el operativo anunciado por el srio @OHarfuch en la zona de Angelópolis.



En las acciones fue detenido Govén Ulisses alias “El Amarillo”.



📹@arteaga_franco @SicomNoticias_ pic.twitter.com/WQaoGuqJ3v — IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) September 3, 2026

La operación no terminó con la captura. De manera simultánea, se mantienen cateos en distintos puntos de la zona, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

Además, autoridades realizan una revisión de vehículos de lujo frente a La Vista, donde inspeccionan documentación para determinar su posible relación con las unidades aseguradas durante el operativo de la madrugada.

García Harfuch destacó la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos de Puebla y Guerrero para llevar a cabo la operación que permitió ubicar y detener a “El Amarillo” en Angelópolis.

El despliegue forma parte de las investigaciones contra la célula criminal presuntamente encabezada por Govén Ulisses N, mientras continúan las diligencias en diferentes puntos de la zona.

#Actualización 👮 || Autoridades trasladan a un detenido durante el operativo que continúa en #Sonata, #LomasDeAngelópolis. De manera preliminar, se trataría de uno de los presuntos escoltas de Govén Ulisses N., alias “El Amarillo” o “El Gobén”, asegurado previamente en la zona. https://t.co/G5VHc1xeGs pic.twitter.com/q1m7xwKr5p — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 3, 2026

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