Unidad en Quintana Roo; Rafael Marín se suma al apoyo a Morena de cara al 2027

Tras la designación de Eugenio “Gino” Segura como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, Rafael Marín se sumó al grito de unidad en apoyo al partido Morena y al aspirante, quien también estuvo cerca de la gobernadora del estado, Mara Lezama.
Durante el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa Ana Paty Peralta, los asistentes lanzaron de forma espontánea el grito de “¡unidad, unidad, unidad!”, consolidando una imagen de cohesión al interior de Morena en el estado de cara a las elecciones del 2027.
Cuestionado por un reportero sobre la presunta falta de unidad en el partido y los ofrecimientos de apertura realizados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), Rafael Marín descartó abandonar el partido del cual es fundador. Marín aseguró que respetará las decisiones tomadas por la organización política y negó estar en la búsqueda de otra candidatura.
Huracán ‘Polo’ se intensifica a categoría 2 en costas del Pacífico; prevén lluvias intensas
“Voy a respetar las decisiones de mi partido, ya lo dije, ¿no? Entonces ahorita estamos precisamente en el proceso de mantener la unidad y de que haya participación de todos los compañeros en los procesos de sector”, declaró el fundador de Morena ante los medios de comunicación.
Al ser interrogado sobre las posturas del PRI y MC, que ofrecieron recibirlo en sus filas si no se encontraba a gusto, Marín reiteró su permanencia en el partido gubernamental. “Bueno, yo siempre lo he dicho también que yo nunca me voy a salir de Morena, soy fundador de este partido, no voy a dar pie a salirme”, puntualizó.
Respecto a si buscaría una diputación o algún otro cargo en caso de no concretarse la postulación a la gubernatura, Marín rechazó aspirar a una posición en las boletas. Explicó que su única prioridad es garantizar la inclusión de la militancia de base y de los fundadores del movimiento.
“No, yo ya lo dije que no ando buscando candidatura, yo lo único que quiero es que le den participación a los compañeros que han estado con nosotros que son muchos, son fundadores de Morena y morenistas de corazón. Entonces eso es lo que necesitamos, que participen y ya”, concluyó Marín.
Te puede interesar:
- Quintana Roo entra al Top Ten de competitividad en el ICE 2026 del IMCO
- Quintana Roo se coloca en tercer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos: Mara Lezama
- Proyecto de transformación en Quintana Roo no pertenece a vanidades individuales: Mara Lezama
- Mara Lezama presume reducción de 38% en pobreza y 53% en deuda pública en Quintana Roo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR