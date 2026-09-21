Unidad en Quintana Roo; Rafael Marín se suma al apoyo a Morena de cara al 2027

Rafael Marín ratifica su permanencia en Morena, descarta candidaturas y hace un llamado a la unidad con Mara Lezama en Quintana Roo.

Tras la designación de Eugenio “Gino” Segura como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, Rafael Marín se sumó al grito de unidad en apoyo al partido Morena y al aspirante, quien también estuvo cerca de la gobernadora del estado, Mara Lezama.

Durante el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa Ana Paty Peralta, los asistentes lanzaron de forma espontánea el grito de “¡unidad, unidad, unidad!”, consolidando una imagen de cohesión al interior de Morena en el estado de cara a las elecciones del 2027.

Cuestionado por un reportero sobre la presunta falta de unidad en el partido y los ofrecimientos de apertura realizados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), Rafael Marín descartó abandonar el partido del cual es fundador. Marín aseguró que respetará las decisiones tomadas por la organización política y negó estar en la búsqueda de otra candidatura.

“Voy a respetar las decisiones de mi partido, ya lo dije, ¿no? Entonces ahorita estamos precisamente en el proceso de mantener la unidad y de que haya participación de todos los compañeros en los procesos de sector”, declaró el fundador de Morena ante los medios de comunicación.

Rafael Marín descartó salir de Morena y rechazó estar buscando otra candidatura



Ante versiones sobre un fractura y ofrecimientos del PRI y MC, afirmó que respetará las decisiones de su partido, del que se dijo fundador, y que su interés es que se dé participación a los… pic.twitter.com/AiFyltq23n — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 22, 2026

Al ser interrogado sobre las posturas del PRI y MC, que ofrecieron recibirlo en sus filas si no se encontraba a gusto, Marín reiteró su permanencia en el partido gubernamental. “Bueno, yo siempre lo he dicho también que yo nunca me voy a salir de Morena, soy fundador de este partido, no voy a dar pie a salirme”, puntualizó.

Rafael Marín rechazó las invitaciones del PRI y Movimiento Ciudadano para sumarse a sus filas políticos. ı Foto: Especial.

Respecto a si buscaría una diputación o algún otro cargo en caso de no concretarse la postulación a la gubernatura, Marín rechazó aspirar a una posición en las boletas. Explicó que su única prioridad es garantizar la inclusión de la militancia de base y de los fundadores del movimiento.

“No, yo ya lo dije que no ando buscando candidatura, yo lo único que quiero es que le den participación a los compañeros que han estado con nosotros que son muchos, son fundadores de Morena y morenistas de corazón. Entonces eso es lo que necesitamos, que participen y ya”, concluyó Marín.

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JVR