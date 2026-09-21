NHC alerta que huracán ‘Polo’ seguirá fortaleciéndose frente al Pacífico mexicano

‘Polo’ duplicó su fuerza en unas 15 horas y cerró la tarde de este lunes como huracán categoría 2 frente al Pacífico mexicano, con un proceso de intensificación que podría llevarlo a huracán mayor este martes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) reportó a las seis de la tarde tiempo central (CST) vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros, frente a los 75 registrados tres horas antes.

A esa hora, el centro del ciclón se ubicó a 290 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 470 al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Polo avanzaba hacia el este a 9 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 971 milibares. El NHC advirtió en su aviso intermedio 6A que “Polo continúa intensificándose y se espera que se convierta en un huracán mayor el martes”.

De acuerdo con el organismo estadounidense, los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 35 kilómetros desde el centro y los de tormenta tropical hasta 110. El NHC advirtió que podrían presentarse condiciones de tormenta tropical en el tramo costero comprendido entre Técpan de Galeana, Guerrero, y Punta San Telmo, Michoacán. El pronóstico prevé un giro marcado hacia el oeste-noroeste o noroeste a partir de la noche del martes, con el núcleo cerca de la costa del suroeste de México durante los próximos días.

Las lluvias representan uno de los principales riesgos. El NHC anticipó acumulados de entre 100 y 200 milímetros en zonas costeras de Guerrero y Michoacán hasta el jueves, con máximos aislados cercanos a 300. Para Oaxaca, Colima y Jalisco calculó entre 75 y 150 milímetros. También advirtió sobre oleaje peligroso y corrientes de resaca desde el martes, además de posibles inundaciones y deslaves en áreas escarpadas.

⚠️ #Polo se ha intensificado a un #Huracán de categoría 2 ⚠️



▪️ Se localiza a 310 km al sur suroeste de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 495 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

◾️ De acuerdo con @conagua_clima, su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias puntuales… pic.twitter.com/8BnTiNRGkU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

Frente a ese escenario, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de prevención en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán. Los mandos navales mantienen vigilancia meteorológica y coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mientras las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima quedaron en alerta para apoyar en caso de emergencia.

Con el sistema bajo vigilancia, la CNPC pidió a la población no esperar a que el huracán se acerque para tomar precauciones. Los tres órdenes de gobierno ya operan puestos de comando en los estados bajo observación, con acciones para identificar zonas vulnerables, revisar refugios temporales y reforzar la comunicación de riesgos.

Michoacán adoptó una de las primeras medidas preventivas. La Secretaría de Educación del Estado suspendió las clases de los días 22 y 23 de septiembre en escuelas públicas y privadas de todos los niveles en Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, los siete municipios de la Región Sierra-Costa.

Entre las recomendaciones, las autoridades llamaron a evitar playas, malecones, escolleras, ríos, arroyos y zonas de ladera durante el paso del sistema, así como a preparar rutas de evacuación y una mochila de emergencia. Para incidentes en el mar, la Secretaría de Marina habilitó el 800 627 4621. El NHC prevé que Polo conserve condiciones favorables para fortalecerse a mitad de semana.

9 PM CST Mon Sep 21 (Advisory 6) Key Messages for Hurricane #Polo. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/LvZSVVzItR — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 22, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT