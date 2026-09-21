Alerta en Guerrero: advierten que huracán ‘Polo’ podría llegar a la categoría 5

El huracán Polo podría intensificarse rápidamente hasta la categoría 5 en las proximidades de Zihuatanejo.

Juan Ramón Ramírez Miranda, meteorólogo de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos Acapulco (CGPCyB), prevé que el huracán ‘Polo’ alcance la categoría 5 frente a las costas de Zihuatanejo, Guerrero, durante la tarde del martes.

De acuerdo con la información emitida por el organismo municipal, las condiciones atmosféricas y oceánicas están acelerando la intensificación del fenómeno meteorológico en el océano Pacífico.

Juan Ramón Ramírez Miranda, encargado del Centro de Monitoreo de la CGPCyB, informó que las actualizaciones del pronóstico emitidas a las 18:00 horas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirman un rápido desarrollo de la tormenta.

El huracán, que se ubicaba casi al sur de Petatlán como categoría 1, pasará velozmente por las categorías 2, 3 y 4 hasta llegar a la máxima escala frente a la costa guerrerense.

El funcionario municipal explicó la naturaleza errática que ha caracterizado la trayectoria de Polo, así como las condiciones propicias para su evolución. Precisó que, según las previsiones técnicas del meteorólogo de la dependencia, se espera que el sistema comience a compactarse una vez que alcance la escala máxima de intensidad en la zona marítima circundante.

Actualmente, el huracán Polo se localiza a 290 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo. El fenómeno registra vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 185 kilómetros por hora, y mantiene un desplazamiento con dirección hacia el este a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Las proyecciones oficiales señalan que el ciclón se aproximará primeramente a la franja costera de Guerrero. Posteriormente, el sistema cambiará de rumbo para dirigirse hacia los estados del occidente del país.

Ante la proximidad del fenómeno, las autoridades hicieron un llamado a la población para fortalecer las medidas de protección en las viviendas y extremar precauciones en la zona de playa debido al probable incremento en el oleaje.

La CGPCyB instó a dar seguimiento a los avisos oficiales y puso a disposición los números telefónicos de emergencia de Protección Civil (7444838328, 7444856170 y 072), Bomberos (7444844123) y la línea general 911.

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JVR