Por huracán ‘Polo’, suspenden clases en Michoacán y Guerrero; prevén que pronto alcance categoría 2

Las medidas de resguardo y suspensión de clases fueron confirmadas por las autoridades de Protección Civil y educativas en Michoacán y Guerrero.

Las autoridades educativas de Michoacán y Guerrero decretaron la suspensión de clases como medida preventiva ante el avance del huracán “Polo”, fenómeno meteorológico que podría intensificarse a categoría 2 en las próximas 12 horas.

En, Guerrero suspendieron las clases y actividades administrativas para este martes 22 de septiembre en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, a fin de proteger a los estudiantes. La medida aplica para escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, de todos los niveles y en ambos turnos.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que sostiene comunicación con la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y las autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a la evolución de este fenómeno natural.

“En el caso de que cambien las condiciones climatológicas, cambiarán también las medidas de prevención”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado.

Para Michoacán, la suspensión de clases por el huracán “Polo” aplica para el 22 y 23 de septiembre en planteles públicos y privados de todos los niveles educativos en siete municipios de la región Costa y Sierra-Costa.

A detalle, la suspensión de actividades es para los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Las autoridades educativas de Michoacán y Guerrero decretaron la suspensión de clases como medida preventiva ante el avance del huracán “Polo”. ı Foto: Especial

¿Dónde está el huracán ‘Polo’?

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional, el centro del ciclón categoría 1 se localiza a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 465 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El huracán “Polo”, que ya es categoría 1, registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 175 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-sureste a 9 kilómetros por hora.

En tanto, la Conagua estableció una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, estimando lluvias puntuales intensas en las regiones costeras y del sur de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes a fuertes en Michoacán, Jalisco y Colima.

“Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca”, indicó en redes sociales.

Además, las autoridades de Protección Civil advirtieron sobre oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura y efectos de mar de fondo en las costas del Pacífico sur y centro, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones y atender las indicaciones oficiales.

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JVR