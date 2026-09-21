CFE despliega operativo en Guerrero ante el huracán ‘Polo’

El despliegue preventivo de cuadrillas y vehículos especializados fue anunciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Comisión Federal de Electricidad activó un plan de contingencia preventivo ante el avance del huracán Polo por las costas del Pacífico mexicano, con la finalidad de asegurar la continuidad en el servicio de energía eléctrica y responder de inmediato ante los cortes de luz que se registren en la región afectable.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, Polo se desplaza como un huracán de categoría uno en la escala Saffir-Simpson. El centro del fenómeno natural reporta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, acompañados por rachas violentas que superan los 175 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico se ubica aproximadamente a 315 kilómetros al sursuroeste de Ixtapa, Guerrero. Debido a su radio de influencia y a la fuerza de sus vientos, las autoridades mantienen la alerta en las poblaciones del litoral guerrerense y estados colindantes ante posibles inundaciones o caída de árboles.

Para atender de manera oportuna las afectaciones a las líneas de transmisión y redes de distribución, el organismo gubernamental movilizó a un contingente de 1,320 trabajadores electricistas especializados en la atención de desastres. El personal ya se encuentra posicionado en puntos estratégicos de la zona de riesgo.

El despliegue operativo terrestre cuenta con 331 grúas y 445 vehículos ligeros destinados a labores de patrullaje e intervención rápida. Además, se integró un vehículo de comunicaciones equipado con tecnología satelital para mantener el enlace operativo en caso de que caigan las redes de telefonía convencional.

El equipo de asistencia técnica incluye 82 plantas de energía de emergencia para abastecer áreas prioritarias, 68 torres de iluminación para trabajos nocturnos y un helicóptero que permitirá realizar evaluaciones aéreas de los daños e ingresar a comunidades de difícil acceso terrestre.

El operativo preventivo se coordina de manera directa mediante el Sistema Nacional de Protección Civil, en conjunto con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. También participan la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y las instancias de gobierno estatales y municipales.

Las acciones preventivas buscan restablecer el flujo eléctrico en el menor tiempo posible tras el paso de la tormenta, priorizando siempre las condiciones de seguridad para la población civil y para los trabajadores que realizan maniobras en la infraestructura eléctrica nacional.

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JVR