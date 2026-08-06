Cofepris investiga planta empacadora de jalapeños en NL por presunto brote de salmonela en EU

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación en una planta empacadora de chiles jalapeños en Nuevo León, luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos notificaran un presunto brote de salmonelosis relacionado con este producto.

La Secretaría de Salud informó que el 31 de julio de 2026 las autoridades estadounidenses notificaron a la Cofepris y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sobre un brote presuntamente asociado con chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

Posteriormente, el 5 de agosto, las autoridades mexicanas recibieron una actualización del caso. De acuerdo con la investigación realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la toma de muestras y el análisis de la cadena de distribución continúan en curso.

Como resultado del rastreo efectuado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se identificó de manera preliminar a una empresa empacadora ubicada en Nuevo León y a productores establecidos en Sinaloa como posibles fuentes del brote.

Ante esta situación, la Cofepris desplegó una visita de verificación a la planta empacadora desde el pasado 5 de agosto, con el objetivo de evaluar la trazabilidad de los productos e identificar posibles factores de riesgo sanitario.

Además, especialistas de la dependencia realizan la toma de muestras para detectar la posible presencia de Escherichia coli y salmonela.

De manera paralela, el Senasica puso en marcha acciones de inspección en unidades de producción certificadas dentro del Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, utilizando la información compartida por la FDA.

La Secretaría de Salud aseguró que México cuenta con la capacidad técnica y científica necesaria para atender este tipo de alertas sanitarias internacionales mediante la activación de protocolos de verificación, rastreo y análisis de laboratorio.

Asimismo, destacó que la coordinación entre las instituciones involucradas busca proteger la salud de la población y mantener los estándares de inocuidad alimentaria tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Las autoridades indicaron que en los próximos días se darán a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio.

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MSL