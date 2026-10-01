Lluvias en CDMX HOY 1 de octubre: estas son las afectaciones y zonas con inundaciones

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves 1 de octubre provocaron diversas afectaciones en calles y avenidas de la Ciudad de México, principalmente en zonas del oriente y centro de la capital, donde se reportan anegaciones, baja visibilidad y complicaciones para la circulación vehicular.

Uno de los puntos con mayores problemas se ubica sobre la calzada Ermita Iztapalapa, donde el nivel del agua aumentó de manera considerable y generó avance vehicular lento.

También se reportó lluvia fuerte en las inmediaciones de Rojo Gómez y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, por lo que se pidió extremar precauciones al transitar por la zona.

La tormenta también alcanzó sectores de Iztacalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde se registraron precipitaciones de intensidad fuerte y condiciones favorables para la formación de encharcamientos e inundaciones.

En Iztacalco, además, se reportaron ráfagas de viento y una reducción importante de la visibilidad.

#Reportando ⛈️ | ¡Tormenta fuerte con viento y rayos al oriente de la #CDMX! 🔴



⚠️⛈️ Lo más importante se mantiene en VC, Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Alta probabilidad de inundaciones. Así la lluvia en #Iztacalco, cerca del Estadio GNP.



📷: @RusherDinasty pic.twitter.com/TdbOc5cI1T — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 1, 2026

¿Qué alcaldías tienen lluvias fuertes?

De acuerdo con reportes de las autoridades capitalinas, durante la tarde se observaron lluvias de intensidad moderada a fuerte en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan se registraron lluvias de menor intensidad, aunque con chubascos. También se reportó actividad eléctrica en distintos puntos del centro y poniente de la ciudad.

#Reportando ⛈️ | Fuerte lluvia afecta la alcaldía #Cuauhtémoc, #CDMX. 🔴



⚠️⛈️ También en Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez y Neza se registra lluvia localmente FUERTE ¡Atento a posibles encharcamientos e inundaciones!



📷: ESPECIAL / @PreMxOficial pic.twitter.com/5MjwSGdtaV — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 1, 2026

En calles de la colonia Centro, la precipitación también fue intensa y algunas personas tuvieron que buscar refugio ante la fuerza de la lluvia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla para las 16 alcaldías por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves.

Asimismo, las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían intensificarse y persistir durante parte de la noche.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 01/10/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/7fcqcumI6i — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 1, 2026

¿Qué afectaciones dejan las lluvias en CDMX?

Hasta el momento, las principales afectaciones reportadas corresponden a inundaciones y complicaciones viales, particularmente en la zona de Iztapalapa.

La acumulación de agua sobre Ermita Iztapalapa ha provocado que los automovilistas avancen lentamente, mientras que en otros puntos del oriente de la capital la lluvia, el viento y la actividad eléctrica han reducido la visibilidad.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar transitar por calles que presenten acumulaciones importantes de agua y conducir con precaución.

La SGIRPC también pidió mantenerse alejados de árboles, cables de electricidad, muros y espectaculares que pudieran representar algún riesgo durante las ráfagas de viento.

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MSL