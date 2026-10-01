Toma precauciones

Lluvias en CDMX HOY 1 de octubre: estas son las afectaciones y zonas con inundaciones

La lluvia fuerte afecta principalmente zonas del oriente y centro de la capital; Ermita Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza presentan complicaciones viales

Lluvias dejan anegaciones, viento y baja visibilidad en distintos puntos de CDMX
Lluvias dejan anegaciones, viento y baja visibilidad en distintos puntos de CDMX Foto: Captura de pantalla
Por:
Mariana Salazar Lozada

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves 1 de octubre provocaron diversas afectaciones en calles y avenidas de la Ciudad de México, principalmente en zonas del oriente y centro de la capital, donde se reportan anegaciones, baja visibilidad y complicaciones para la circulación vehicular.

Uno de los puntos con mayores problemas se ubica sobre la calzada Ermita Iztapalapa, donde el nivel del agua aumentó de manera considerable y generó avance vehicular lento.

También se reportó lluvia fuerte en las inmediaciones de Rojo Gómez y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, por lo que se pidió extremar precauciones al transitar por la zona.

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La tormenta también alcanzó sectores de Iztacalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde se registraron precipitaciones de intensidad fuerte y condiciones favorables para la formación de encharcamientos e inundaciones.

En Iztacalco, además, se reportaron ráfagas de viento y una reducción importante de la visibilidad.

¿Qué alcaldías tienen lluvias fuertes?

De acuerdo con reportes de las autoridades capitalinas, durante la tarde se observaron lluvias de intensidad moderada a fuerte en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan se registraron lluvias de menor intensidad, aunque con chubascos. También se reportó actividad eléctrica en distintos puntos del centro y poniente de la ciudad.

En calles de la colonia Centro, la precipitación también fue intensa y algunas personas tuvieron que buscar refugio ante la fuerza de la lluvia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla para las 16 alcaldías por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves.

Asimismo, las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían intensificarse y persistir durante parte de la noche.

¿Qué afectaciones dejan las lluvias en CDMX?

Hasta el momento, las principales afectaciones reportadas corresponden a inundaciones y complicaciones viales, particularmente en la zona de Iztapalapa.

La acumulación de agua sobre Ermita Iztapalapa ha provocado que los automovilistas avancen lentamente, mientras que en otros puntos del oriente de la capital la lluvia, el viento y la actividad eléctrica han reducido la visibilidad.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar transitar por calles que presenten acumulaciones importantes de agua y conducir con precaución.

La SGIRPC también pidió mantenerse alejados de árboles, cables de electricidad, muros y espectaculares que pudieran representar algún riesgo durante las ráfagas de viento.

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