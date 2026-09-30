Trueno activa sismógrafos en CDMX durante lluvias de HOY 30 de septiembre | VIDEO

Un trueno registrado este miércoles en la Ciudad de México provocó una falsa alerta de microsismo, luego de que distintos sensores sísmicos captaron, simultáneamente, la descarga eléctrica durante las lluvias que persisten en la capital.
Ocurrió alrededor de las 16:56 horas, tras la caída de un rayo en las inmediaciones de Mixcoac, al poniente de la Ciudad de México, acompañado de un estruendo que fue percibido durante varios segundos.
La aplicación de alertamiento SkyAlert emitió a las 16:56:17 horas un aviso sobre un “posible sismo local” detectado en Mixcoac, aunque precisó que se trataba de un “desarrollo experimental sujeto a errores”.
Aseguran en el AICM más de 8 kilos de cocaína ocultos en artesanías de Perú
Algunos usuarios en redes sociales afirmaron haber percibido un movimiento telúrico, mientras otros describieron un trueno que se prolongó por varios segundos y que el estruendo se escuchó en distintos puntos, reportado en las alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
Sin embargo, la plataforma de monitoreo Sismo Alerta Mexicana descartó un microsismo y explicó que la señal detectada por los sismógrafos correspondió a la descarga eléctrica registrada al poniente de la Ciudad de México.
“No se trató de un sismo; sin embargo, el sistema de SkyAlert lo interpretó como tal debido a que la señal fue detectada simultáneamente por varios sensores”, aclaró.
También puedes leer:
- Lluvias en CDMX HOY: estas son las zonas afectadas este 30 de septiembre
- Temblor en México HOY 30 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos
- Mayito Flaco, ubicado en la Ciudad de México, según nueva ficha de la DEA
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr