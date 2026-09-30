Trueno activa sismógrafos en CDMX durante lluvias de HOY 30 de septiembre | VIDEO

Un trueno registrado este miércoles en la Ciudad de México provocó una falsa alerta de microsismo, luego de que distintos sensores sísmicos captaron, simultáneamente, la descarga eléctrica durante las lluvias que persisten en la capital.

Ocurrió alrededor de las 16:56 horas, tras la caída de un rayo en las inmediaciones de Mixcoac, al poniente de la Ciudad de México, acompañado de un estruendo que fue percibido durante varios segundos.

La aplicación de alertamiento SkyAlert emitió a las 16:56:17 horas un aviso sobre un “posible sismo local” detectado en Mixcoac, aunque precisó que se trataba de un “desarrollo experimental sujeto a errores”.

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⚪Microsismo CDMX⚪

Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac.

Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad.



🔧Desarrollo experimental sujeto a errores🔧



Descarga SkyAlertApp: https://t.co/utcJz1LFMg



30/9/2026, 4:56:17 p.m. — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2026

Algunos usuarios en redes sociales afirmaron haber percibido un movimiento telúrico, mientras otros describieron un trueno que se prolongó por varios segundos y que el estruendo se escuchó en distintos puntos, reportado en las alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

🚨 🌩️Rayo causa fuerte estruendo en la CDMX y genera microsismo



Un potente rayo registrado durante la tormenta de este miércoles provocó un fuerte estruendo al sur de la CDMX principalmente en zonas como la Narvarte y la Del Valle , lo que llevó a reportes iniciales en redes… pic.twitter.com/BxA2W4qC5X — Político MX (@politicomx) October 1, 2026

Sin embargo, la plataforma de monitoreo Sismo Alerta Mexicana descartó un microsismo y explicó que la señal detectada por los sismógrafos correspondió a la descarga eléctrica registrada al poniente de la Ciudad de México.

“No se trató de un sismo; sin embargo, el sistema de SkyAlert lo interpretó como tal debido a que la señal fue detectada simultáneamente por varios sensores”, aclaró.

⚡️| A las 16:56 se registró la caída de un rayo en el poniente de la CDMX, el cual fue captado por sismógrafos cercanos. No se trató de un #sismo; sin embargo, el sistema de SkyAlert lo interpretó como tal debido a que la señal fue detectada simultáneamente por varios sensores. pic.twitter.com/CDjAD301B1 — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) September 30, 2026

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cehr