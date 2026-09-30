CDMX logra acuerdo turístico con Argentina e incrementa vuelos

La Ciudad de México amarró el incremento de vuelos diarios desde Sudamérica y firmó convenios clave para atraer a más visitantes internacionales.

La Ciudad de México amarró el incremento de vuelos diarios desde Sudamérica y firmó convenios clave para atraer a más visitantes internacionales, tras finalizar sus actividades en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026 en Buenos Aires, Argentina.

Durante las jornadas de trabajo del encuentro celebrado del 26 al 29 de septiembre, la delegación capitalina concretó más de 180 citas de negocios con agencias de viajes, touroperadores y aerolíneas de la región.

Entre los avances más destacados, la aerolínea Avianca confirmó que a partir de octubre sumará una nueva frecuencia diaria en la ruta Bogotá–Ciudad de México. Con ello, la conexión pasará de cuatro a cinco vuelos al día, facilitando el arribo de viajeros procedentes de Sudamérica.

Asimismo, la comitiva encabezada por el Instituto de Promoción Turística sostuvo reuniones de trabajo con Aeroméxico, Aerolíneas Argentinas y LATAM para evaluar la apertura de nuevas frecuencias operativas hacia el Sistema Aeroportuario de la capital.

La confirmación de una quinta frecuencia diaria para elevar el flujo de pasajeros desde Colombia fue anunciada por la aerolínea Avianca en la ruta Bogotá–Ciudad de México. ı Foto: Especial.

En el ámbito comercial, la delegación cerró una alianza estratégica con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo para capacitar agentes e integrar paquetes de viaje orientados a la metrópoli mexicana.

“Con Argentina nos une una profunda amistad y compartimos la pasión por la cultura, la gastronomía y la vida en nuestras calles. Queremos que ese cariño se traduzca en más viajes y bienestar”, afirmó la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero.

El mercado argentino se ubica como el séptimo emisor internacional más relevante para la capital del país, con un registro superior a los 89 mil 300 visitantes captados durante el año pasado.

Para impulsar el perfil cultural de la urbe, se realizó el encuentro gastronómico “Pulso Común”, encabezado por la cocinera tradicional Araceli Márquez, originaria de la alcaldía Tláhuac, y el chef Fernando Martínez Zavala.

Con estas acciones, la Ciudad de México busca diversificar sus mercados emisores y consolidar el turismo como una palanca de desarrollo social, impulsada además por las 79 distinciones de la Guía Michelin asignadas a la oferta culinaria de la capital.

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JVR