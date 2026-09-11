Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Milpa Alta el 15 de septiembre para el Grito?

Víctor Manuelle llevara todo el sabor de la salsa internacional al sur de la Ciudad de México para celebrar el Grito, con motivo de las Fiestas Patrias.

Estas Fiestas Patrias, Víctor Manuelle, “El Sonero de la Salsa”, y el Mariachi Oro Nacional encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario del Grito de Independencia de México en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de una imagen publicada en sus redes sociales, los festejos patrios se llevarán a cabo este martes 15 de septiembre de 2026 en la Explanada de la alcaldía, ofreciendo un espectáculo de gran nivel con entrada libre para toda la comunidad.

La alcaldía Milpa Alta alista un festejo patrio estelar con acceso totalmente gratuito para toda la ciudadanía. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Milpa Alta

El cartel estelar para la conmemoración de las Fiestas Patrias en la demarcación combinará la elegancia de la música vernácula mexicana con la energía de la salsa internacional. De acuerdo con la información difundida por las autoridades de la alcaldía en sus canales digitales, la cartelera estará conformada por:

Víctor Manuelle, “El Sonero de la Salsa” (Magno concierto estelar de salsa)

Mariachi Oro Nacional (Interpretación de música ranchera y mexicana)

El ingreso a la explanada para disfrutar de todas las presentaciones en vivo será con entrada libre.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si se sumarán agrupaciones folclóricas locales o bandas teloneras adicionales previo a los actos estelares. En caso de anunciarse más talento local, esta guía actualizará la lista de participantes oportunamente.

El Mariachi Oro Nacional y "El Sonero de la Salsa" unirán la tradición mexicana y el ritmo caribeño en la Explanada de Milpa Alta. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Por el momento, la alcaldía Milpa Alta no ha revelado el horario exacto de inicio de las actividades programadas para este martes 15 de septiembre de 2026. Sin embargo, con base en la logística tradicional de las celebraciones patrias en la demarcación, la estructura general proyecta:

Tarde-noche: Apertura de la plaza pública, inicio de la verbena popular e intervenciones del Mariachi Oro Nacional.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia Cívica del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón de gobierno, seguida de la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Gran concierto estelar a cargo de Víctor Manuelle en el escenario principal.

El horario de apertura de accesos y la parrilla minuto a minuto para cada artista se anunciarán a través de las redes sociales oficiales de la alcaldía en las horas previas al festejo. Mantendremos esta nota actualizada con los itinerarios confirmados.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía

Si planeas asistir a la celebración en la cabecera de la demarcación, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad y resguardo:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía (Av. México esq. Constitución, Col. Villa Milpa Alta).

Transporte masivo recomendado: Se puede arribar utilizando las rutas de camiones y RTP que parten desde el Metro Xochimilco (Línea 5 del Tren Ligero) o Metro Tláhuac (Línea 12), dirigiéndose hacia el centro.

Cierres viales: Se implementarán cierres vehiculares en la Av. México, calle Constitución, Av. Jalisco y los accesos perimetrales a la plaza principal.

La explanada de la alcaldía vibrará con una oferta artística inolvidable para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia. ı Foto: Especial.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

En los módulos de revisión instalados por el personal de seguridad y Protección Civil no se permitirá el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas externas y recipientes de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía y el acceso al concierto de Víctor Manuelle y del Mariachi Oro Nacional son 100% gratuitos.

¿A qué hora se recomienda llegar a la explanada?

Aunque los horarios exactos están pendientes de publicarse, se aconseja arribar con anticipación (entre las 17:00 y las 18:00 horas) para superar los controles de seguridad y asegurar un buen lugar frente al escenario.

Orgullo cívico, tradición y grandes éxitos tropicales se conjugarán en una noche mexicana histórica en la demarcación. ı Foto: Especial.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias?

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas se oficializa mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se recomienda consultar los boletines oficiales de la alcaldía en los días previos al 15 de septiembre para confirmar las fechas, poblados y barrios donde aplicará la medida.

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JVR