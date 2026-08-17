¿Quién es Coni Piccoli? Edad, esposo e hijos de la participante de Fiebre de canto

Coni Piccoli es una de las participantes que destacan en el concurso de talentos de Fiebre de Canto, programa emitido por Chilevisión, que reúne una veintena de celebridades del espectáculo, la televisión, el deporte y las redes sociales para competir mediante presentaciones musicales e interpretaciones vocales en vivo.

La aparición de la artista en el proyecto marca su regreso a las pantallas de televisión para reencontrarse con su faceta musical. Ahora te contamos más sobre ella, su trayectoria y vida privada.

¿Quién es Coni Piccoli?

El nombre real de Coni Piccoli es Constanza Piccoli. Es una actriz y cantante chilena nacida en Santiago el 19 de noviembre de 1992, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

Se hizo famosa de niña en la serie infantil BKN y en Karkú, donde también cantó en el grupo musical Six Pack. Después actuó en varias teleseries de la televisión chilena.

En ese sentido, actuó en producciones como La familia de al lado, Aquí mando yo, Mamá Mechona y Veinteañero a los 40.

La artista se casó en diciembre de 2023 con Nicolás Acha después de varios años de relación. De momento, no tiene hijos, aunque en ocasiones anteriores ha bromeado al llamar a su perro y su gato sus únicos hijos.

La mujer padece un carcinoma basocelular, el tipo más común de cáncer de piel. Coni descubrió el padecimiento al notar pequeña herida en el pecho que no cicatrizaba tras varios meses, le picaba y formaba costras constantemente.

Pocos días después de anunciar su enfermedad, se sometió a una cirugía exitosa para extirpar el tumor maligno. Tras esto, ella misma ha destacado la importancia de usar protector solar y cuidar la piel.

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