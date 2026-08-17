¿Quién es Ivette Vergara, periodista detenida por conducir a exceso de velocidad?

El pasado domingo la periodista Ivette Vergara fue detenida por conducir a exceso de velocidad en la autopista urbana de Santiago de Chile, y su audiencia por dicho delito fue fijada para octubre.

Tras haber sido detenida el 16 de agosto por conducir a 161 kilómetros por hora en la Costanera Norte de Chile, Ivette Vergara; quien contaba con una boleta de citación, fue puesta en libertad.

La presentadora de televisión no tenía su licencia de conducir al momento de la detención, debido a que anteriormente se le fue retenida también por haber conducido a exceso de velocidad.

Tras haber sido liberada, se formalizó el delito de conducción temeraria, por lo que su audiencia quedó programada para el 26 de octubre a las 11:00 horas, mientras que el 18 de agosto debe presentarse ante el Juzgado de Policía Local para atender la multa previa.

Ivette Vergara se defiende tras detención por conducir a 161 km/h. pic.twitter.com/OT3Vlz8zVx — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) August 17, 2026

¿Quién es Ivette Vergara?

Ivette Marilú Vergara Ulloa nació el 26 de febrero de 1972 en Santiago, Chile, actualmente tien 54 años de edad; y es reconocida en dicho país desde 1990, cuando fue candidata a Miss Chile a los 17 años de edad.

La periodista, presentadora de televisión y modelo es hija de María Cristina Ulloa y Aquiles Vergara Muñoz, y cuenta con una licenciatura en Tecnología en Alimentos por la Universidad de Santiago de Chile.

En 1996 contrajo matrimonio con el empresario Sergio Edgardo Kozak, de quien se divorció tan solo dos años después. En el 2000 se casó con el periodista Fernando Solabarrieta, con quien tuvo a Nicolás, Maite e Iñaki, y de quien se separó oficialmente en 2024.

Los programas de televisión en los que Ivette Vergara ha aparecido son:

Top 30 de La Red

Mujeres primero de La Red

Tekekinesis de TVN

Copa mundial de Fútbol de 1994 de TVN

El chapuzón de TVN

Hugo de TVN

Hola verano de TVN

Día a día de TVN

La ruta de Gengis Khan de TVN

Famosos a clases de TVN

Tv+ Informa de de TV+

Ángeles de Chilevisión

Gente como tú de Chilevisión

A viva voz de Mega

Mucho gusto de Mega

Además de su trayectoria en la pantalla chica que comenzó en 1994 con unas prácticas de periodismo y arrancó oficialmente en la conducción cuatro años después, fue Miss Chile en Miss Inteeramericana de 1993.

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