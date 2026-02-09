Camioneta de valores a exceso de velocidad atropella a franelero en Coapa

Un franelero resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por una camioneta de traslado de valores en calles de la colonia Granjas Coapa, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, hecho que quedó registrado en video.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Sauzales y Florales, donde testigos captaron el momento en que la unidad impacta al hombre que se encontraba en la vía pública. De acuerdo con versiones difundidas, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y en sentido contrario, lo que habría provocado el fuerte accidente.

Tras el impacto, el franelero quedó tendido sobre el asfalto con visibles lesiones, mientras que la camioneta de valores avanzó algunos metros antes de ser detenida. Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al herido a un hospital para su valoración.

⚠ ¿No lo vio? 🧐

En redes circula el video de un accidente, donde un conductor de una camioneta de valores, el cual iba a exceso de velocidad y en sentido contrario, arrolló a un “franelero”, en Coapa.#Accidente #Atropello #Coapa pic.twitter.com/T4vOaWxfOW — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 9, 2026

La unidad involucrada pertenece presuntamente a la empresa de valores COMETRA, la cual fue señalada en redes sociales por presuntas irregularidades en la conducción de sus vehículos. Testigos aseguraron que el chofer no respetó la vialidad y puso en riesgo tanto a peatones como a automovilistas de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles sanciones administrativas o la situación legal del conductor.

En redes sociales, usuarios piden la detención del conductor y que se ejerza todo el peso de la ley en su contra, pues afirman, esta situación se ha vuelto ‘común’ cuando camionetas viajan a exceso de velocidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT