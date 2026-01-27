FGR apunta a exceso de velocidad como causa del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

El descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo Chivela-Nizanda, en Oaxaca, se debió a exceso de velocidad, según el informe inicial de la Fiscalía General de la República (FGR).

A casi un mes del incidente que provocó la muerte de al menos 14 personas , la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que, según datos recuperados de la caja negra, el tren ingresó a la curva en la que descarriló a 65 kilómetros por hora, cuando el límite de velocidad permitido en el punto es de 50.

Antes del accidente, añadió, la unidad alcanzó hasta 111 kilómetros por hora en zonas de vía recta donde la velocidad máxima permitida para trenes de pasajeros es de 70.

A través de un mensaje en video, Godoy también descartó que la infraestructura ferroviaria , como rieles, balastro o durmientes, hayan provocado el siniestro.

“El funcionamiento del tren era el adecuado , lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico”, señaló, por lo que la FGR determinó ejercer acción penal contra quienes resulten responsables por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Godoy aseguró que, las indagatorias continúan para descartar otros factores técnicos, mientras autoridades federales mantienen una mesa de atención a víctimas con diversas dependencias para integrar expedientes médicos y avanzar en la reparación integral del daño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr