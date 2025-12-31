FGR avanza en extracción de ‘caja negra’ tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Elementos de Marina y Guardia Nacional mantienen un cerco de seguridad tras accidente del Tren Interoceánico.

Tras la muerte de 13 personas en el descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene presencia en el estado de Oaxaca para integrar la carpeta de investigación y esclarecer lo que la Secretaría de Marina calificó como un “accidente ferroviario”.

En el lugar, destacó, se registran avances en las labores de campo, particularmente en la extracción de la “caja negra” de la locomotora y en la inspección de los vagones de la unidad siniestrada el pasado 28 de diciembre entre las localidades de Nizanda y Chivela.

En un comunicado, la FGR precisó que los trabajos periciales se enfocan en la “elaboración de dictámenes técnicos, obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica, identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos”, entre otros elementos.

Asimismo, informó que los cuerpos de las 13 personas fallecidas ya fueron entregados a sus familiares, una vez concluidas las necropsias correspondientes.

“... la FGR labora conjuntamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño", informó el pasado 30 de diciembre.

Más temprano este 31 de diciembre, el IMSS-Bienestar informó que una de las casi 100 personas lesionadas en el incidente fue sometida a una cirugía cardiotorácica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, donde otros dos pacientes también serán intervenidos quirúrgicamente.

Por separado, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que una menor fue trasladada al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI , en la Ciudad de México, así como un adulto mayor a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Mérida, Yucatán.

Luego, el IMSS-Bienestar añadió que 5 personas eran atendidas en hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec:

3 personas en el Hospital General IMSS-Bienestar de Salina Cruz

2 personas en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Además, el director general el ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó sobre el traslado de un paciente al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la Ciudad de México.

Cuatro personas permanecían en la Clínica Hospital del ISSSTE en Tehuantepec y hasta ayer, según Batres, existía la probabilidad de que sean trasladadas al Hospital General IMSS-Bienestar Salina Cruz.

