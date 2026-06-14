Manuel Añorve asegura que triunfo del PRI en Coahuila es señal rumbo a 2027

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que Morena enfrenta un desgaste electoral y citó los recientes resultados en Coahuila como muestra de que su partido se mantiene competitivo ante el oficialismo.

“Morena no es invencible”, sostuvo el coordinador del PRI en el Senado de la República tras señalar que su partido ganó todos los distritos en disputa en Coahuila.

“Esto quiere decir que Morena no es invencible, las cifras hablaron en Durango el año pasado y hoy lo demostramos en Coahuila. Este es un gran mensaje, estamos listos para el 27 , como lo dijo el presidente [del PRI] Alejandro Moreno Cárdenas, para ir solos o buscar las alianzas porque somos un partido aliancista”, declaró.

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Jornada Electoral del Estado de Coahuila, el pasado 7 de junio. ı Foto: Cuartoscuro

Según el senador guerrerense, el PRI obtuvo una ventaja de más de 300 mil votos frente a los candidatos de Morena en Coahuila. Atribuyó el respaldo ciudadano a temas como seguridad pública, empleo, inversión y al gobierno estatal de Manolo Jiménez Salinas.

Añorve acusó al partido oficial de no aceptar los resultados adversos. “En Coahuila se les ganó por más de 300 mil votos a todos sus candidatos porque la gente expresó su descontento y salió a votar por la tranquilidad familiar, por la seguridad pública y la de sus familias”. El legislador también atribuyó el triunfo en la entidad al “buen gobierno del priista Manolo Jiménez”, señaló.

También mencionó a Andrés Manuel López Beltrán, a quien atribuyó responsabilidad política en la derrota de Morena en Durango durante 2025. Añorve Baños dijo que en Coahuila ocurrió un escenario similar y aseguró que, ante tendencias desfavorables, el dirigente fue enviado a buscar una diputación federal en Tabasco.

Por último, el legislador afirmó que desde Morena han intentado modificar la narrativa sobre el resultado electoral con señalamientos y filtraciones. “Morena no es invencible, sus pésimos gobiernos han dejado mucho que desear, la confianza ciudadana ha regresado y la oferta política del PRI logró vencerlos en Coahuila”, puntualizó.

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cehr