Coahuila: enfila el PRI carro completo; acusa Morena voto comprado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo su hegemonía en Coahuila y barrió en las elecciones locales, al llevarse los 16 distritos electorales que estaban en disputa, con lo cual mantendrá su mayoría en el Congreso del estado, en el que se renovaron las 25 diputaciones.

Con 75.73 por ciento de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la coalición PRI-UDC aventajó al resto de las fuerzas, al obtener 55.19 por ciento de los sufragios.

La jornada electoral se desarrolló en la mayoría de las casillas pacíficamente y con una regular asistencia de votantes que, de acuerdo con el PREP, con corte a las 22:00 horas de ayer y con 75.73 por ciento de las actas capturadas, se reportó 50.20 por ciento de participación ciudadana. Aunque son preliminares, los resultados electorales perfilan la pérdida de registro de PAN, MC y PVEM a nivel local.

Antes de dar inicio, el consejero presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez, aseguró que las elecciones estatales son “de suma importancia”, pues son las únicas en todo el país en 2026 y la primera en el contexto de los comicios de 2027.

Más tarde, subrayó que, para el proceso electoral, se instalaron cuatro mil 275 casillas, es decir, 100 por ciento, en los 16 distritos electorales de la entidad. Además, se habilitaron 15 casillas especiales para que las personas que se encontraban fuera de su sección electoral pudieran votar.

Desde las 8:00 horas dio inicio la jornada, en la que los ciudadanos votaron para renovar 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve que serán asignadas por la vía de la representación proporcional.

Por la tarde, aun sin que cerraran las casillas, la dirigencia estatal de Morena y el PT denunciaron una “operación sistemática de compra y coacción del voto” en distintas regiones del estado, impulsada por operadores vinculados al PRI.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al PRI de operar un esquema de compra y coacción del voto durante la jornada, mediante códigos QR, bases de datos y pagos que, dijo, alcanzaron los 500 pesos por sufragio.

De acuerdo con el guinda, durante la jornada electoral se identificaron y denunciaron diversos domicilios que operaron como centros de compra de votos.

Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que se presentó una denuncia ante el IEC, por “una violación a la ley por esta compra masiva y sistemática de votos”.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados guindas, denunció que legisladores de Morena y simpatizantes de ese partido fueron privados de la libertad durante el proceso electoral. Al respecto, el gobernador del estado, Manolo Jiménez, aseguró “al 100 por ciento” que su gobierno no mete las manos en las elecciones.

Luego de que Morena denunciara 20 detenciones de militantes incluso antes de la jornada electoral, el mandatario estatal aseguró que hay “mala información”, pero sí hubo “pequeñas situaciones” que tienen que ver con alterar el orden.

Uriel López Castillo, vocal de Organización Electoral del INE, reportó 129 incidentes durante la jornada de votación que, sin embargo, estableció el propio órgano electoral a través de un comunicado, fueron “menores y aislados” .

Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el PRI “barrió a los narcopolíticos de Morena” y en Coahuila “dejaron claro que no quieren abrirle paso a los narcopolíticos que sólo dividen y dañan a la sociedad”.