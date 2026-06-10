PRI rechaza estar detrás de protesta de la CNTE: ‘es el Frankenstein de Morena’

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, rechazó que su partido esté detrás de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de otros movimientos de presión contra el Gobierno Federal, al tiempo que responsabilizó a Morena de haber fortalecido a esa organización magisterial con fines electorales y ahora enfrentar las consecuencias de sus compromisos incumplidos.

El legislador priista calificó como “inverosímiles” los señalamientos que buscan vincular al PRI con las movilizaciones de la CNTE, previo al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, y sostuvo que forman parte de una estrategia del oficialismo para desviar la atención de los problemas que enfrenta el país.

“La CNTE, como Ayotzinapa, han sido movimientos antagónicos al PRI, siempre han sido antagónicos al PRI, pero este gobierno trata de cambiar la narrativa de lo que ellos no pueden ya controlar, que es el caos que se vive en la Ciudad de México y en el país” Manuel Añorve Baños, senador del PRI



Integrantes de la CNTE en inmediaciones de Gobernación. ı Foto: Especial.

Morena utilizó a la CNTE como aliada política, acusa Manuel Añorve

Añorve Baños aseguró que las acusaciones provienen de filtraciones impulsadas desde el entorno del exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y las calificó de “estúpidas” e “inverosímiles”.

El senador sostuvo que Morena utilizó a la CNTE como aliada política durante las campañas presidenciales de 2018 y 2024, prometiéndole demandas que posteriormente no cumplió.

“La CNTE es el Frankenstein del gobierno de Morena porque ellos utilizaron a la CNTE en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador para ganar las elecciones. En el 2024 también les prometieron muchas cosas, no les han cumplido y eso es un problema de este gobierno” Manuel Añorve Baños, senador del PRI



Si bien expresó su rechazo a los actos violentos y a las afectaciones a la movilidad en la Ciudad de México, insistió en que la responsabilidad recae en el Gobierno Federal.

“Estamos en contra de los actos vandálicos y estamos en contra de todo lo que se está generando en la movilidad de esta gran Ciudad de México previo al Mundial por parte de esta organización social, pero debo decirles a ustedes que es el Frankenstein de Morena porque ellos ya no los controlan o se les salió fuera del control que ellos presumían”, declaró.

Manuel Añorve afirmó que Morena intenta responsabilizar a la oposición de conflictos que, a su juicio, fueron generados por el propio gobierno al crear expectativas que no pudo satisfacer.

“Morena está cosechando lo que sembró” , dijo, al insistir en que las movilizaciones magisteriales son consecuencia directa de promesas incumplidas a diversos grupos sociales.

Sostuvo, además, que las acusaciones contra su partido buscan distraer la atención de otros temas que han golpeado al oficialismo, entre ellos la derrota electoral sufrida por Morena en Coahuila, entidad donde, afirmó, el PRI obtuvo una victoria contundente.

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cehr