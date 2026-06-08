‘Mafia y marranez’ del PRI ‘robó’ elecciones en Coahuila, pero no ganó al pueblo, asegura Morena

Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, acusó que PRI "robó" la elección en Coahuila.

La secretaria de Comunicación de Morena, Camila Martínez, acusó que si el PRI ganó las elecciones al Congreso en Coahuila, celebradas el domingo, fue por “robársela” mediante “mafia y marranez”, y llamó a los militantes del guinda a tomar esta derrota como impulso para “fortalecernos rumbo a lo que viene”.

A través de una publicación en redes sociales, Martínez Gutiérrez acusó que el PRI se “robó” la elección y por eso la ganó, pero no se ganó al pueblo que, dijo, lo ganan quienes mantienen la “dignidad” y “convicción por servir”.

Desde Coahuila comenzamos a recuperar la Patria. ¡Este es un llamado para todos los que creen que sí se puede! pic.twitter.com/Qk4aUVSvJN — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

“Hoy la mafia y la marranez de los priistas habrá robado la elección pero no ganó al pueblo. Al pueblo lo ganan quienes no se prestan a esas deslealtades y hacen campaña y labor con la cara en alto, con dignidad y con convicción por servir”, escribió la secretaria de Comunicación de Morena.

Lo anterior después de que, completada la captura del 100 por ciento de las actas, con 51 por ciento de participación ciudadana, la alianza entre el PRI y Unidad Democrática de Coahuila obtuviera 16 distritos electorales, lo que, nuevamente, le dará mayoría en el Congreso local.

Jornada electoral para renovar a los diputados en Coahuila, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Mientras que la coalición Morena-PT, aunque fue la segunda más votada seguida de la alianza priista, no obtuvo ninguno.

Al respecto, Camila Martínez llamó a la militancia de Morena a tomar esta derrota electoral como impulso para “lo que viene”, en referencia a los comicios que se celebrarán en varios estados en 2027.

“Mucho ánimo y entusiasmo para nuestro movimiento que hoy sea un punto de quiebre para fortalecernos rumbo a lo que viene”, escribió la morenista.

Barrimos a los narcopolíticos de Morena, celebra PRI

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró que el tricolor ganó todas las diputaciones locales, con lo que llamó “una clara ventaja en todo el estado”.

De acuerdo con el líder priista, la victoria de su partido en la entidad del norte del país significa que “¡barrimos a los narcopolíticos de Morena!” y que el tricolor es “la verdadera opción de la oposición”.

¡En Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad. Las familias coahuilenses tienen… pic.twitter.com/883aw85ONW — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2026

Moreno Cárdenas felicitó al priismo de Coahuila, a las y los candidatos, así como a “cada militante que tocó puertas, que defendió el voto y que nunca bajó la guardia”.

Finalmente, el dirigente nacional del PRI hizo un llamado a tomar esta victoria como un primer paso al “milagro mexicano”, es decir, un triunfo en las urnas en las elecciones del 2027.

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