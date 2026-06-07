Coahuila renueva su Congreso; 2.5 millones de ciudadanos están llamados a votar

Coahuila celebra este domingo elecciones para renovar el Congreso para el periodo de 2027 a 2023, en una jornada electoral a la que están convocados 2.5 millones de ciudadanos.
A las 08:00 horas de este domingo, se decretó la apertura de casillas en la entidad, para dar inicio a la jornada electoral por la cual se renovarán las 25 diputaciones que integrarán la LXIV Legislatura del Congreso, a iniciar el 1 de enero de 2027.
Se contempla la instalación de cuatro mil 275 casillas en todo el estado, para recibir a dos millones 497 mil 551 votantes.
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En un mensaje a medios, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en esta jornada electoral, toda vez que, aseguró, el cumplimiento de este deber es un paso más en el fortalecimiento de la democracia.
“A la ciudadanía le corresponde ejercer su derecho al voto y decidir quiénes la representarán y legislarán durante los próximos años. [...] Hoy la ciudadanía tiene un compromiso con la democracia. Hay que salir a votar libremente, con seguridad y en secreto, sabiendo que su voto está en buenas manos”, dijo Rodríguez Fuentes.
En el mismo sentido, el consejero presidente del IEC hizo un llamado a los actores políticos representados en la boleta a “respetar las normas y actuar dentro del marco legal, sin buscar ventajas indebidas”.
“La democracia permite el debate, pero los desacuerdos deben resolverse por las vías institucionales y de manera pacífica”, expresó el funcionario.
Óscar Daniel Rodríguez Fuentes enfatizó que Coahuila celebra este domingo un evento “de suma importancia”, pues, señaló, es la única elección en el país este día y la primera rumbo al proceso electoral de 2027.
En este sentido, agradeció a las y los alrededor de 30 mil funcionarios de casilla que apoyarán en el registro y conteo de votos, así como a las cerca de seis mil personas observadoras electorales que recorrerán la entidad para “verificar que la jornada se realice con libertad, seguridad, transparencia y legalidad”.
“Coahuila se caracteriza por su paz, estabilidad y compromiso democrático”, concluyó el funcionario electoral.
¿Qué partidos contienden en la jornada electoral de Coahuila este domingo?
Este domingo Coahuila celebrará elecciones para renovar las 25 diputaciones que integran el Congreso del estado, en una jornada electoral en la que contienden dos coaliciones y tres partidos en solitario:
- Alianza Ciudadana por la Seguridad: Integrada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC)
- Sigamos Haciendo Historia en Coahuila: Integrada por Morena y PT
- Partidos que contienden en solitario: PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano decidieron no integrarse a ninguna coalición
Actualmente, el Congreso estatal, en su LXIII Legislatura, cuenta con mayoría del partido que respalda al Gobierno estatal, encabezado por el priista Manolo Jiménez.
Así, el PRI cuenta con 10 escaños, seguido por el PAN y Morena, que cuentan con cinco; PRD, con dos y PVEM, PT y UDC con uno.
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