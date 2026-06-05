Muere Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, a los 60 años

El alcalde de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda, murió a los 60 años de edad, después de que presentara complicaciones de salud, según informaron varias fuentes cercanas al presidente municipal.

De acuerdo con reportes, Román Alberto Cepeda se recuperaba de un cuadro de neumonía que lo mantuvo hospitalizado previamente, hasta su muerte informada este viernes.

El fallecimiento del presidente municipal fue confirmado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien, mediante una esquela, lamentó el fallecimiento de Cepeda González, a quien se refirió como un “priista de convicción” y “un hombre que dio resultados, que trabajó con carácter y que siempre estuvo cerca de su gente”.

Con profundo pesar, las y los Diputados Federales del PRI lamentamos el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, destacado priista, alcalde de Torreón y servidor público comprometido con el desarrollo de su ciudad, de Coahuila y de México.



Su amor por Torreón, su vocación… pic.twitter.com/uSI2chlxDh — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) June 5, 2026

“Lamento profundamente el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón y priista de convicción. Un hombre que dio resultados, que trabajó con carácter y que siempre estuvo cerca de su gente”, escribió Moreno Cárdenas.

“A su familia, amigos y a toda la militancia del PRI les mando mi solidaridad y respeto en este momento tan duro. Descanse en paz”, abundó, en la red social X.

El también priista Rubén Moreira lamentó el fallecimiento de Román Alberto Cepeda, a quien se refirió como “un verdadero guerrero, un gran lagunero, orgulloso de su tierra y servidor público ejemplar”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón y priista de convicción. Un hombre que dio resultados, que trabajó con carácter y que siempre estuvo cerca de su gente.



A su familia, amigos y a toda la militancia del PRI les mando mi… pic.twitter.com/6n6WSc0JqR — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 5, 2026

“Buen viaje, amigo. Tu trabajo, tu carácter y tu amor por La Laguna dejarán huella. A su familia, amigos y compañeros les envío un abrazo fraterno y mis más sentidas condolencias”, escribió Moreira Valdez.

En el mismo sentido se expresó el Club Santos a través de una esquela similar, en donde lamentó el fallecimiento y mandó “un solidario abrazo y pronta resignación a sus familias y amigos”.

Me entero con profunda tristeza del fallecimiento de Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, Coahuila, y hombre de bien.

Despedimos a un verdadero guerrero, a un gran lagunero, orgulloso de su tierra y servidor público ejemplar.

Buen viaje, amigo. Tu trabajo, tu carácter y tu… pic.twitter.com/atAhbooqpq — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) June 5, 2026

Román Alberto Cepeda fue electo presidente municipal de Torreón en las elecciones del 2024, y había asumido el cargo para el periodo de 2025 a 2027.

El miércoles, Cepeda González publicó un último mensaje en redes sociales referente a su labor como presidente municipal, donde se le veía en sus labores normales.

“Reunión de trabajo con directoras y directores para dar seguimiento a distintos temas de la Administración Municipal, así como a los avances de las acciones que se llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía”, se lee en la publicación.

Reunión de trabajo con directoras y directores para dar seguimiento a distintos temas de la Administración Municipal, así como a los avances de las acciones que se llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía. pic.twitter.com/tDbVAJeV3R — Román Alberto Cepeda (@RomanCepeda) June 3, 2026

Sin embargo, el Ayuntamiento de Torreón no ha emitido algún comunicado sobre el fallecimiento del presidente municipal.

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