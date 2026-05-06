Legisladores de Coahuila buscan repetir pese a su bajo desempeño

Una imagen del Congreso del Estado de Coahuila

Al menos cuatro de los nueve diputados de Coahuila que buscan reelegirse en las próximas elecciones se han caracterizado por su mínimo trabajo legislativo, en el cual suman escasas iniciativas presentadas y acumulan faltas.

El lunes pasado, los diputados Luz Elena Morales Núñez, Guillermo Ruiz Guerra, Felipe González Miranda y Álvaro Moreira Valdés pidieron licencia para dejar temporalmente el cargo y salir a hacer campaña en busca de la reelección.

El Dato: LOS OBISPOS de las diócesis de Saltillo, Torreón y Piedras Negras hicieron el fin de semana pasado un llamado a la ciudadanía para salir a ejercer el voto el 7 de junio.

Morales Núñez, quien encabezaba la Junta de Gobierno del Congreso, buscará repetir en el distrito 13, mientras que Ruiz Guerra hará lo propio en el distrito 2. González Miranda se perfila para competir en el distrito 10 y Moreira Valdés, en el distrito 16.

Todos los diputados forman parte de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila y rindieron protesta el 1 de enero de 2024 para el periodo 2024-2026.

El poder en disputa │ Proceso electoral ı Foto: Especial

MOREIRATO. Durante estos tres años, en conjunto, los cuatro diputados suman apenas 22 iniciativas presentadas, lo que significa un promedio de cinco por cada uno en el trienio.

El Tip: EN LA ELECCIÓN competirán dos coaliciones: PRI-Unidad Democrática de Coahuila, y Morena-PT. En solitario va el resto.

No obstante, de las 22 iniciativas de ley presentadas, la mitad fueron planteadas por el diputado Moreira Valdés, quien a pesar de ser el legislador con más iniciativas de los cuatro, acumula un total de 10 inasistencias, según información del portal del Congreso de Coahuila.

Álvaro Moreira Valdés es hermano de Rubén Moreira y de Humberto Moreira, integrantes de la influyente familia frecuentemente referida como el “clan Moreira” o “moreirato”.

Por su parte, la diputada Luz Elena Morales Núñez suma un total de cinco faltas, y Guillermo Ruiz Guerra y Felipe González Miranda tienen cuatro ausencias cada uno.

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CANDIDATOS CON CARGO. Aunque formalmente estos cuatro legisladores locales pidieron licencia, otros cinco han hecho públicas sus aspiraciones para reelegirse y se trata de los diputados Gerardo Aguado Gómez (PAN), Antonio Flores Guerra (PT) y los morenistas Antonio Attolini Murra, Delia Hernández y Alberto Hurtado Vera, quienes decidieron permanecer en sus cargos, pues la ley no los obliga a pedir licencia para competir por una curul.

El diputado Alberto Hurtado Vera reconoció que su decisión está ligada a la necesidad de mantener su ingreso económico.

Agregó que continuará en funciones, con respeto a los tiempos legales, al combinar sus actividades legislativas con la campaña. “Siempre y cuando no estemos en sesión o en comisiones, se puede hacer proselitismo en otros horarios, sin problema, como lo marca la ley”, dijo.

“Yo la verdad es que no tengo quién me mantenga. Quien pide licencia, yo creo que hizo sus ahorraditos; yo no hice mi ahorradito. La verdad es que, si prescindo del salario del Congreso para los temas operativos que le meto a este rollo, pues no me da; entonces, no puedo pedir licencia”, expresó el legislador, en entrevista.

16 curules de mayoría relativa

ESCÁNDALOS. De estos diputados destaca la intención de reelegirse de Antonio Flores Guerra, único integrante del PT, quien acumula un total de 15 faltas, con lo cual es uno de los legisladores con más ausencias y, además, suma varias controversias durante su paso como legislador.

Flores Guerra es hermano de la exalcaldesa de Múzquiz Tania Flores Guerra, quien en diciembre de 2025 fue vinculada a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

El también conocido como Rey del Carbón se enfrascó en una controversia en el año 2024, cuando fue captado mientras conducía por las calles de Múzquiz un lujoso Lamborghini en color guinda con un valor aproximado de siete millones de pesos. Unos meses después, el diputado sufrió un accidente vehicular con otro auto de la misma gama.

Varios medios locales han documentado que las empresas vinculadas a Antonio Flores han recibido contratos por más de cinco mil millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dirigida en el sexenio pasado por Manuel Bartlett.

9 asientos plurinominales

La más reciente controversia del diputado petista es que enfrenta una denuncia pública de abuso sexual en contra de una menor de edad, lo cual ha generado una ola de críticas sobre su intención de reelegirse.

Mónica Escalera, militante de Movimiento Ciudadano, compartió un documento judicial emitido por una corte del estado de Texas, Estados Unidos, que detalla un caso de abuso ocurrido en 2006 y que llevó a una acusación formal en 2010.

La acusación ha provocado que figuras como Elisa Maldonado, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, cuestionen la participación del legislador en la contienda electoral.

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EL ÚLTIMO. Los escándalos y el poco trabajo legislativo de los diputados que buscan reelegirse no es, sin embargo, un hecho aislado, ya que la base de datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del Inegi establece que el de Coahuila fue el Congreso con menos iniciativas presentadas durante el primer año de la legislatura actual.

Durante 2024, el Congreso de Coahuila presentó únicamente 86 iniciativas, de las cuales solamente siete fueron aprobadas, mientras que 78 permanecieron en estudio y en una se desistió, con lo cual se ubicó como el Legislativo local con el peor porcentaje de iniciativas dictaminadas en el país.