CEDH de Sonora niega emisión de medidas cautelares en Cereso

Se solicita el derecho de réplica con relación a la publicación en portada y en la página 14 de la edición impresa del día 4 de mayo de 2026, del periódico La Razón de México, sobre una emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

Al respecto, y si bien durante marzo pasado la CEDH Sonora en efecto acompañó labores de la CNDH para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2026, aclaramos tres puntos relevantes:

1. En ningún momento la Comisión Estatal emitió medida cautelar respecto a personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Nogales, Sonora, en el marco del acompañamiento citado a la CNDH.

TE RECOMENDAMOS: Revelaciones en Veracruz Denuncian presión de Alito en favor de Nahle

2. Por sí misma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene competencia para conocer de quejas ni para emitir medidas cautelares en un centro de reinserción social de operación estatal, como es el caso del de Nogales.

3. Además, las comisiones estatal de Sonora y la nacional no han emprendido acciones de manera coordinada para emitir medidas cautelares, pues ello en todo caso sólo corresponde a la Comisión Estatal.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora