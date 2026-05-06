Denuncian presión de Alito en favor de Nahle

EL LEGISLADOR, durante su participación en el Congreso de Veracruz, el 28 de abril.

Héctor Yunes Landa, diputado local de Veracruz que el domingo pasado anunció su renuncia a 45 años de militancia en el PRI, denunció que el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, le pidió comprometer su voto en favor del presupuesto estatal a cambio de un acercamiento con la gobernadora morenista Rocío Nahle García.

Aunque no precisó la fecha, el legislador sostuvo que fue citado en la sede del Comité Ejecutivo Nacional de su entonces partido, donde Alito le planteó una reunión privada con la mandataria estatal para discutir la aprobación del paquete económico local.

El Dato: LA SALIDA de Héctor Yunes del PRI se sumó a renuncias de otros liderazgos, entre ellas las de Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

De cepa ı Foto: Especial

“Me dijo: ‘soy amigo de Rocío… tenemos una invitación a cenar con ella tú y yo. La idea es que hagamos el compromiso de que vas a votar a favor el presupuesto’”, manifestó Yunes Landa, en conferencia de prensa.

Agregó que, a pesar de las presiones, rechazó la propuesta al no conocer el contenido del presupuesto en ese momento, por lo cual la reunión se canceló.

“No puedo votar algo que no conozco. Primero lo reviso y, si le sirve a Veracruz, lo apoyo”, afirmó.

Añadió que, finalmente, su determinación de tomar la opción de votar en contra del presupuesto habría generado molestia en la dirigencia nacional.

45 años tenía como priista Héctor Yunes Landa

El legislador local acusó a Alejandro Moreno Cárdenas de imponer decisiones internas y ejercer presión política, todo lo cual influyó en su decisión de renunciar al PRI.

Según el diputado, hace algunos días formalizó su salida del Revolucionario Institucional ante instancias partidistas y el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, dijo que continuará en su cargo como diputado independiente.

Sobre su futuro político, dijo que aún no define una nueva afiliación, pero reconoció que mantiene acercamientos con distintas fuerzas partidistas, aunque descartó que por ahora piense sumarse a Morena.

También reafirmó su aspiración de competir por la gubernatura de Veracruz en el siguiente proceso electoral, aun cuando condicionó esa posibilidad a su competitividad.

Yunes Landa compitió por la gubernatura del estado veracruzano en 2016. En junio de 2025, manifestó en redes sociales sus aspiraciones a competir por la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2030.

El político ahora expriista ha ocupado diversos cargos públicos locales y federales durante diferentes administraciones en su estado, entre ellos subsecretario de Gobierno, coordinador de la delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), gerente jurídico del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Tras los señalamientos de Yunes, la gobernadora Rocío Nahle García rechazó que tenga acuerdos o comunicación con la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional.

“Yo no he hablado ni con Meade ni con Alito, con nadie. Héctor Yunes es un diputado local de Veracruz. Se les pidió a todos que apoyaran el presupuesto, pero yo no hablo con ningún líder político de otra fracción”, sostuvo.

Nahle García afirmó que su gobierno, que inició en diciembre de 2024, mantiene una postura institucional frente a las distintas fuerzas políticas y descartó cualquier tipo de intervención en decisiones internas de partidos.

“Soy respetuosa, lo he di-

cho: soy gobernadora de todos los veracruzanos y respeto el credo y la ideología de todos”, agregó.