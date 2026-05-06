Pátzcuaro: dejan cinco calcinados en un vehículo

Movilización policial, luego de los episodios de violencia en Pátzcuaro, Michoacán, que incluyeron dos balaceras.

UN ATAQUE armado en contra de elementos de la Guardia Civil de Michoacán derivó en el hallazgo de cinco cuerpos calcinados dentro de un vehículo en el municipio de Pátzcuaro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán refirió que, de acuerdo con los indicios recabados en el lugar, las cinco víctimas habrían perdido la vida en un enfrentamiento previo entre civiles armados, antes de la agresión a los elementos policiales.

Los datos recopilados señalan que agentes de la Guardia Civil, que realizaban recorridos operativos en atención a un reporte ciudadano, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, sin que se registraran personas lesionadas entre el personal oficial.

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“La FGE continúa con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. En la zona se mantiene un operativo interinstitucional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de ubicar y detener a quienes resulten responsables”, mencionó en un comunicado.

El Tip: LAS PERSONAS calcinadas eran presuntas integrantes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, que habrían sido asesinadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según reportes locales, entre los afectados por la agresión armada se encontraba el director de Seguridad Pública municipal; sin embargo, esta información aún no había sido confirmada.

Derivado de estos hechos, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, anunció que se desplegó un operativo de vigilancia en la cabecera municipal, así como en localidades aledañas, con la finalidad de restablecer el orden y la paz en la región.

“No vamos a permitir que la violencia de otros municipios alcance a Pátzcuaro. Estamos reforzando la seguridad con acciones firmes, coordinación y presencia en nuestras comunidades”, dijo el funcionario en sus redes sociales.

Con este ataque, suman dos hechos violentos ocurridos en el municipio de Pátzcuaro en las últimas horas, ya que el lunes pasado, durante la mañana, en los límites con el municipio vecino de Erongarícuaro, se localizó una camioneta tipo Honda en cuyo interior estaban los cuerpos de dos hombres y una mujer.