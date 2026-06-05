Prevén jornada segura en elección clave de cara a la de 27 en Coahuila

En la imagen de archivo, ciudadanos de Coahuila participan en una jornada electoral

En la única elección que será preámbulo de la intermedia de 2027, y que es considerada clave por analistas para tomar el pulso político actual del oficialismo y de la oposición en el país, Coahuila se declaró listo para la jornada del próximo domingo, cuando esperan que la votación para renovar el Congreso local se desarrolle de manera ordenada y segura.

De hecho, sólo dos de los 379 candidatos que participarán en la contienda tramitaron solicitudes de medidas de protección durante el proceso, ambos de Morena, cifra significativamente menor respecto al proceso electoral anterior para la renovación de ayuntamientos, cuando se registraron 11 solicitudes.

El Dato: EN EL PROCESO están inscritas las candidaturas de 217 mujeres, equivalente a 57.4 por ciento, y de 161 hombres; es decir, 42.6 por ciento; no hay personas no binarias.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) señaló que las solicitudes para otorgar medidas de protección fueron presentadas por candidaturas de Morena y, de acuerdo con las autoridades, fueron atendidas en forma inmediata.

Uno de los casos corresponde a la candidata Delia Aurora Hernández, a quien la medida de protección le fue otorgada en aproximadamente dos horas.

De igual forma, el candidato Antonio Attolini Murra recibió protección estatal después de presentar una solicitud considerada con carácter urgente.

TODO LISTO. Las autoridades electorales del estado informaron que todo se encuentra listo para la jornada electoral del domingo, la cual contempla cuatro modalidades de votación y en la que se renovarán las 25 diputaciones que integran el Poder Legislativo del estado, 16 de ellas de mayoría relativa.

“Hemos desplegado nuestro personal por todo el estado a través de nuestros 16 distritales electorales; esperamos una jornada tranquila, con seguridad y, bueno, la verdad es que Coahuila tiene un compromiso democrático muy profundo, y creemos que va a seguir siendo así”, dijo el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez.

En entrevista con La Razón, el funcionario electoral explicó que la primera es la votación tradicional, que se llevará a cabo el día de la elección en las casillas instaladas en todo el estado.

Además, se implementó el voto anticipado, realizado del 24 al 30 de mayo, y también la votación para personas en prisión preventiva, efectuada del 18 al 24 de mayo en ocho centros penitenciarios de la entidad, en la cual participaron mil 600 personas privadas de la libertad. Por último, el voto mediante urna disponible en 15 casillas especiales, el día de la elección, las cuales tendrán la posibilidad de recibir voto electrónico.

Añadió que en la elección del 7 de junio participarán nueve partidos políticos y dos candidaturas independientes.

29 por ciento de aspirantes a diputado tiene de 41 a 50 años

INFRACCIONES. Daniel Rodríguez agregó que durante el proceso se recibieron 53 quejas de procedimiento especial sancionador y dos ordinarios, por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y otras conductas que atentan contra las normas.

Además, del total, ocho son de violencia política de género, que corresponden a ciudadanos, comunicadores y candidatos, los cuales se están investigando a través de la Comisión de la Dirección Jurídica.

En cuanto al tema de la seguridad para garantizar unas elecciones seguras, el funcionario dijo que aproximadamente cinco mil 890 elementos de seguridad del estado, entre fiscalía, policías estatales y municipales, van a resguardar la jornada electoral y se van a sumar mil 250 militares y dos mil 700 oficiales de la Guardia Nacional.

El funcionario dijo que se espera una jornada bastante segura y tranquila, ya que hasta el momento no se tienen identificados “focos rojos” que pongan en riesgo el desarrollo de los comicios.

Respecto a la participación electoral, el funcionario refirió que se espera alcanzar una votación cercana a 40 por ciento del padrón electoral; no obstante, al ser la única elección en todo el país, y en comparación con otros comicios, como el del próximo año, la asistencia a las urnas suele ser menor.

ENTIDAD EXPERIMENTADA. De cara a las elecciones de 2027, cuando se renovarán todas las presidencias municipales, el consejero presidente recordó que el proceso electoral comienza en diciembre de 2026 y resaltó que Coahuila es un “estado atípico”, ya que hay elecciones cada año.

“La verdad es que estamos acostumbrados; Coahuila es un estado atípico a nivel nacional, porque cada año tiene elección. De hecho, desde que soy consejero del Instituto Electoral de Coahuila desde 2021, ya había proceso; 2022 fue el único año que no tuvimos proceso. Luego, los años posteriores, y va a haber proceso; en 2027 también tenemos elección de ayuntamientos y en 2028, pues al parecer la elección judicial. Entonces, estamos acostumbrados bastante a tener elecciones en este estado y eso, de alguna forma, nos ha hecho que nos profesionalicemos muchísimo”, subrayó.

No obstante, según especialistas en temas electorales, la elección de Coahuila servirá para medir el impacto negativo que ha tenido en Morena el tema de Sinaloa, en donde el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya es acusado de narcotráfico.

En entrevista con La Razón, el profesor y especialista en temas electorales Fernando Ojesto aseguró que la elección de la entidad también será un “termómetro para medir a todos los partidos políticos de cara a 2027”.