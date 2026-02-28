Responde a señalamientos

Alito arremete contra Alcalde por los pluris

El jueves Alcalde retó a los líderes de PRI, PAN y MC a definir si están dispuestos a que sus militancias elijan a los aspirantes pluris

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas Foto: larazondemexico
Por:
Claudia Arellano

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió a los señalamientos de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a quien acusó de mentir y de haber sido “impuesta” en los cargos que ha ocupado.

En un mensaje en redes sociales, el priista defendió su trayectoria electoral y aseguró que todos los cargos que ha desempeñado (síndico, senador, gobernador de Campeche y dirigente partidista) han sido resultado del voto ciudadano.

“Te equivocas, esta es una más de tus mentiras. A diferencia tuya, que has sido impuesta (…) en cada cargo que te han asignado y hasta diputada plurinominal fuiste por Movimiento Ciudadano”, señaló el exmandatario.

En tanto, la dirigente guinda aseguró que detrás del debate en torno a los legisladores plurinominales contemplado en la reforma electoral, existe una estrategia de “mentiras y desinformación” impulsada por la oposición, con el objetivo de generar confusión entre la ciudadanía.

“El pueblo de México no quiere más casos como los de Alito Moreno y Lilly Téllez”, en referencia a las prácticas que, dijo, han caracterizado a figuras que han llegado al Congreso sin hacer campaña.

