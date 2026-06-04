Monreal cierra filas con Sheinbaum y atribuye críticas a AMLO a una ofensiva del conservadurismo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que cada vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reaparece en la vida pública se desata una ofensiva mediática impulsada por sectores conservadores, al tiempo que expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales y posteriormente en declaraciones a medios de comunicación, el líder parlamentario sostuvo que la reacción generada por la reciente carta de López Obrador forma parte de una dinámica que se ha repetido desde el término de su gobierno.

“Cada vez que el expresidente López Obrador tiene presencia mediática se desata una embestida. Ante esto, reconozco la firmeza de la Presidenta Claudia Sheinbaum: México elige la dignidad republicana, y la soberanía no se negocia”, expresó.

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Cada vez que el expresidente @lopezobrador_ tiene presencia mediática, se desata una embestida. Ante esto, reconozco la firmeza de la Presidenta @Claudiashein: México elige la dignidad republicana, y la soberanía no se negocia. En grandes desafíos, la unidad es nuestra fortaleza. pic.twitter.com/mTOgayO3hi — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 4, 2026

Monreal consideró normal que existan críticas hacia el exmandatario debido a que su administración impulsó una de las políticas sociales más profundas en la historia reciente del país y logró avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

“Quienes creemos que hizo un buen papel como presidente reconocemos que logró atenuar la pobreza, sacar de esa condición a millones de mexicanos y desarrollar una política social sin precedentes”, afirmó.

El legislador señaló que la polémica se produce en una semana particularmente intensa para el gobierno federal, marcada por el mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum emitió durante la conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral, así como por diversos señalamientos y acusaciones difundidos en medios de comunicación.

No obstante, sostuvo que la postura asumida por la mandataria frente a los cuestionamientos externos fue la correcta.

“La presidenta está en su papel. No tenía muchas opciones: o defendía la soberanía nacional o actuaba de manera dependiente y servil frente a gobiernos extranjeros. Optó por la dignidad republicana”, señaló.

Monreal hizo un llamado a la unidad en torno a la titular del Ejecutivo federal al considerar que México enfrenta desafíos inéditos en su relación internacional y en el escenario político interno.

“Nunca un gobierno de México había enfrentado retos de esta magnitud ni un clima de hostilidad como el actual. A la presidenta le ha tocado responder en momentos difíciles y no la vamos a dejar sola”, expresó.

Finalmente, el coordinador parlamentario de Morena manifestó su confianza en que el país superará la coyuntura actual y reiteró el respaldo de su bancada a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos que caminar con ella para enfrentar estos grandes desafíos. Vamos a salir adelante. Ánimo, Presidenta. Que viva México”, concluyó.

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MSL